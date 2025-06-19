Warner Bros. Games déterminé à concentrer ses efforts sur 4 licences fortes dont Harry Potter

Les échecs successifs de Suicide Squad: Kill The Justice League et de MultiVersus ont poussé Warner Bros. Games à revoir sa stratégie pour les années à venir en misant sur des licences fortes et des titres comme Hogwarts Legacy.
Warner Bros. Games a fait face à de nombreuses difficultés et accidents de parcours ces dernières années. Entre les annulations de jeux, les différentes fermetures de studios
dont celui qui travaillait sur le jeu Wonder Woman et les échecs de titres comme MultiVersus
, l'entreprise a décidé de prendre des mesures radicales. Dans une récente lettre destinée aux investisseurs, la firme a annoncé son plan de restructuration ainsi qu'un nouveau fonctionnement axé autour de 4 licences majeures.
Harry Potter, Scorpion, des super-héros et des Marcheurs blancs : les nouveaux visages de Warner Bros. Games
D'après les informations obtenues par Variety, la restructuration de Warner Bros. Games aurait débuté avec la nomination de plusieurs directeurs de studio au poste de vice-président senior de leur studio respectif. C'est notamment le cas de Yves Lachance pour Warner Bros. Games Montreal, de Shaun Himmerick pour NetherRealm et de Steven Flenory pour Warner Bros. Games New York.
Chacune de ces 3 entités est désormais consacrée au développement de nouveaux projets axés sur 4 propriétés intellectuelles très appréciées du public. Les équipes de Montréal et les studios rattachés travailleront sur Harry Potter (y compris Hogwarts Legacy
) et Game of Thrones. NetherRealm continuera de travailler sur la franchise Mortal Kombat, mais aussi sur les futurs projets de DC. Quand à la branche de New York, elle est davantage tournée vers la technologie.
« Concentrer les efforts de développement sur ces franchises principales »
Même si Warner Bros. Games avait déjà concentré une partie de ses efforts sur les licences les plus appréciées du public, celles-ci n'ont pas échappé aux échecs commerciaux. Si Suicide Squad: Kill The Justice League
vient immédiatement à l'esprit, d'autres jeux ont peiné à séduire le public comme Harry Potter: Quidditch Champions
ou Gotham Knights.
Évoqué pour la première fois en 2024, ce plan de restructuration est primordial pour l'avenir de Warner Bros. Games. Mais malgré les échecs, le président de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a confiance en ses équipes et en l'avenir de ces divisions dédiées. Il a déclaré que « Nous avons quatre franchises de jeux solides et rentables qui ont des fans fidèles dans le monde entier : Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC, en particulier Batman. Nous allons cesser d'essayer de lancer 10, 12, 15, 20 jeux différents. Nous concentrons nos efforts de développement sur ces franchises principales, avec des studios qui ont fait leurs preuves, afin d'améliorer notre taux de réussite
».
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