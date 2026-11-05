Hogwarts Legacy accueille le DLSS 5, avec un trailer qui présente les améliorations visuelles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2026 à 12h28
Le très controversé NVIDIA DLSS 5 fait son arrivée dans Hogwarts Legacy. Cette technologie basée sur l'intelligence artificielle promet de sublimer les couloirs de Poudlard, malgré les craintes concernant son impact sur la direction artistique originale et les performances exigées pour en profiter pleinement.
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Hogwarts Legacy accueille le DLSS 5, avec un trailer qui présente les améliorations visuelles

Le monde magique d'Avalanche Software s'apprête à recevoir une mise à jour technique d'envergure. Dès ce 5 novembre, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard intègre officiellement la prise en charge du très discuté DLSS 5 de NVIDIA. Une nouveauté matérielle qui ravira sans aucun doute les possesseurs de configurations PC de dernière génération, mais qui ravive également les débats autour de cette technologie d'intelligence artificielle générative et de son impact sur la vision des créateurs, qui peut dénaturer l'œuvre et la version originale des développeurs.

Une technologie controversée qui tente de faire ses preuves

Depuis sa première présentation à la presse en mars 2026, le DLSS 5 fait couler énormément d'encre dans l'industrie vidéoludique. Son fonctionnement inédit, qui repose massivement sur l'intelligence artificielle générative pour créer des images, a immédiatement suscité de vives inquiétudes. Les joueurs et les critiques lui reprochaient notamment sa fâcheuse tendance à dénaturer la direction artistique des œuvres au profit d'un photoréalisme parfois jugé excessif et hors de propos.

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Hogwarts Legacy s'était d'ailleurs retrouvé bien malgré lui au centre de ces vives critiques lors des premières démonstrations techniques diffusées en début d'année. Toutefois, le géant américain des cartes graphiques semble avoir pris en compte les retours houleux de la communauté. Le rendu final désormais intégré au jeu de rôle en monde ouvert d'Avalanche Software et Warner Bros Games s'annonce bien plus respectueux du matériau d'origine que ce que l'on craignait. La bande-annonce dévoilé pour cette occasion montre des textures subtilement affinées, des ombres nettement plus complexes et des reflets sublimés dans les couloirs familiers du célèbre château. Ces ajouts techniques permettent de renforcer l'immersion sans pour autant trahir l'ambiance visuelle si particulière qui a déjà séduit plus de trente millions d'acheteurs à travers le monde.

Miniature vidéo

Des exigences matérielles sous haute surveillance

Si l'amélioration visuelle globale semble bel et bien au rendez-vous pour cette rentrée magique, la question cruciale de la fluidité reste entière. L'activation du DLSS 5 promet des environnements beaucoup plus détaillés, mais l'expérience sur d'autres titres vidéoludiques incite fortement à la prudence.

Les performances en matière de fluidité ont été drastiquement améliorées pour toutes les cartes graphiques RTX Série 50.

Cette promesse formulée par NVIDIA doit cependant être nuancée et analysée avec précaution. Les données de référence communiquées par le constructeur s'appuient en réalité sur des configurations informatiques extrêmement onéreuses, nécessitant par exemple pas moins de 64 Go de mémoire vive pour fonctionner de manière optimale. Il faudra donc vérifier manette en main si les machines légèrement plus modestes pourront réellement profiter de ces avancées technologiques majeures sans sacrifier le sacro-saint taux de rafraîchissement, un problème qui avait d'ailleurs entaché le lancement de NBA 2K27 il y a quelques semaines.

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