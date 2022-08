gamescom 2022 : Unknown Worlds Entertainment (Subnautica) dévoilera son prochain jeu à l'Opening Night Live

It's true! We're going to be at @gamescom to showcase our new IP: a turn-based, sci-fi strategy game. If you've been wondering what we've been up to, make sure you tune in to Opening Night Live, and if you're at the show, come and say hi 👋 #gamescom2022 https://t.co/NxqjQyABM0 — Unknown Worlds 🔜 gamescom (@UnknownWorlds) August 9, 2022

At @gamescom Opening Night Live on August 23, are excited to reveal the next game from @unknownworlds the creators of @Subnautica



This is a brand new sci-fi IP, and we'll show you lots of gameplay too!



Tune in live on August 23 at 8pm CEST / 2p ET / 11a PT for the announcement. pic.twitter.com/uxMAcGR5hJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022

La licence Subnautica a marqué le paysage vidéoludique et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, au fil du temps. Pour rappel, le premier opus, nommé, est arrivé en version 1.0 en 2018 sur PC, Xbox One et PS4. Plus tard, la communauté a pu découvrir. Depuis la sortie de ces deux titres, le studio Unknown Worlds Entertainment n'a pas chômé et s'apprête d'ailleurs à dévoilerEn effet, les créateurs de la franchise Subnautica ont récemment indiqué dans un post Twitter qu'ils révéleront. Selon les informations partagées et confirmées par Geoff Keighley, le prochain jeu d'Unknown Worlds Entertainment est une toute. Pour le moment, aucun autre détail n'a, malheureusement, été révélé.De ce fait, il va falloir prendre son mal en patience et attendre la fin du mois d'août pour en savoir plus. Le nouveau jeu d'Unknown Worlds Entertainment sera dévoilé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022. D'ailleurs, à cette occasion, du gameplay devrait être présenté.Rendez-vous donc le 23 août prochain (date de l'Opening Night Live) pour découvrir ce que nous réserve Unknown Worlds Entertainment.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à un prix réduit :