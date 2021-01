Hitman 3 : IO Interactive annonce des ventes numériques records pour la franchise

HITMAN 3 has arrived!



And it's the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa — IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021

PC Édition Standard → 49,20 € au lieu de 60 €

Consoles Xbox Édition Standard → 59,99 € au lieu de 70 €



Les amateurs de l'Agent 74 peuvent découvrir ses nouvelles missions à haut risque à travers le nouveau titre de IO Interactive,. Le jeu vient conclure la trilogie de, laquelle avait débuté en 2016 avec son premier opus.Cet ultime épisode semble avoirpuisque le studio a déclaré sur les réseaux sociaux quedans l'histoire de la série. Concernant les ventes physiques, IO Interactive n'a pas encore donné de chiffres, mais compte tenu de la situation sanitaire et le fait que les versions physiques soient de plus en plus délaissées, il est peu probable qu'elles soient très au-dessus des attentes.Pour rappel, Hitman 3 est disponible depuis le 20 janvier dernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, accompagné des deux premiers titres offrant par la même occasion des graphismes améliorés. Si vous ne le possédez pas encore, noter partenaire Instant Gaming vous le propose à un prix réduit sur les plateformes suivantest :