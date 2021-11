Hitman 3 dévoile la feuille de route de sa saison 2, avec de nouvelles cartes et des modes inédits

PC → 51,65 € au lieu de 59,99 €, soit 14 % de réduction.

va fêter sa première année en janvier, mais cela ne veut pas dire que les joueurs en auront fini avec le contenu inédit. Les développeurs viennent en effet d'annoncer une deuxième année de contenu, alors que la trilogie World of Assassination vient d'atteindre les 50 millions de joueurs.La feuille de route publiée pour l'occasion est très encourageante, bien qu'approximative. L'année 2022 démarrera sur les chapeaux de roues,. Il s'agissait d'une fonctionnalité très demandée, d'autant plus que la version PlayStation le proposait depuis la sortie.Plus tard dans l'année, nous découvrirons un nouveau mode, « Elusive Target Arcade », lequel propose un défi ultime, modifiant la formule que nous avons connue. Le mode arrivera en tant que mode permanent et se dévoilera davantage au début du mois de janvier. Durant l'année 2022, le Ray Tracing sera également implanté dans Hitman 3, afin de profiter d'un rendu encore plus beau.Pour finir,. Durant le printemps, nous pourrons également découvrir une « mise à jour majeure ». Tous ces ajouts seront autant de raisons de revenir sur Hitman 3, ou s'y plonger pour la première fois.En attendant d'en savoir plus, nous rappelons que, plus gros succès de la licence, est disponible depuis janvier 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :