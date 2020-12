Hitman 3 dévoile des nouvelles fonctionnalités à travers un trailer inédit

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que nous avons récemment découvert que notre Agent 47 devra se rendre dans plusieurs pays, et notamment en Chine dans la ville de Chongqing , et elles sont nombreuses !Dans cette vidéo disponible en 4K et en 60 FPS, nous avons un aperçu deParmi elles,, mais aussi. L'Agent 47 nous fait également la démonstration dedans des lieux privés et dangereux.avec la prise en charge HDR sur les consoles nouvelle génération. De plus, les IA et l'animation seront fortement améliorées et mettront de ce fait en avant les nouvelles performances technologiques.Pour rappel, Hitman 3 serasur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia et PC, mais aussi sur Nintendo Switch grâce au cloud streaming