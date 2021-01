Hitman 3 contiendra la trilogie complète pour environ 100 Go avec des améliorations visuelles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si comme nous vous attendez le retour de l'agent 47 dans Hitman 3 , vous savez probablement que cet épisode. Une excellente nouvelle qui toutefois promettait d'occuper un espace non négligeable sur nos disques durs. Il semblerait pourtant que les développeurs aient trouvé un moyen de, et ce grâce à de nombreuses optimisations.En effet, un membre vérifié de IO Interactive a parlé des détails techniques concernant leur prochain titre sur le site ResetEra. Il explique notamment que, grâce à leur « gestion des données » et leur « nouvelle compression des textures », l'équipe a réussi à réduire le poids des jeux de manière significative. Ainsi, le développeur affirme que « les trois titres et tout leur contenu occuperont environ 100 Go ».Mais ce n'est pas tout ! Au-delà du fait qu'ils prendront moins d'espace, ils devraient être plus beaux que jamais, car, selon l'intéressé « [Ils ont] amélioré le moteur avec une nouvelle gestion des reflets. ». Il est important de noter que cespour un résultat « assez impressionnant ».Il faut avouer que ces déclarations donnent envie de constater le résultat final. Les nouvelles productions deviennent de plus en plus gourmandes en termes de données et cela fait du bien d'apprendre qu'une trilogie comme celle-ci pourra être contenue dans un espace relativement restreint, tout en faisant l'objet d'améliorations techniques.Nous devrons encore attendre quelques jours pour voir tout cela de nos propres yeux, car Hitman 3 (en exclusivité sur l'Epic Games Store . Ensuite le studio s'attèlera à la production de Project 007 , undont le développement vient tout juste de commencer. Si cette annonce vous intéresse, les quelques informations dont nous disposons à ce jour sont disponibles dans cet article