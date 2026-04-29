Turtle Beach intègre des écrans tactiles à ses nouveaux claviers et sa souris gaming

Turtle Beach dévoile sa gamme Command Series, un écosystème complet de claviers et de souris gaming pour PC. Avec l'intégration d'écrans tactiles directement sur les périphériques, la marque américaine veut s'imposer sur un marché très concurrentiel et séduire joueurs comme streamers.

Turtle Beach vient de frapper un grand coup dans le monde des périphériques PC. Connue avant tout pour ses casques audio, la marque américaine qui a racheté ROCCAT en 2019 avant de totalement fusionner en 2024, annonce le lancement de la gamme Command Series, un écosystème complet de claviers et de souris pensé pour les joueurs, les créateurs de contenu et les adeptes du multitâche.

La grande originalité de cette nouvelle offre réside dans l'intégration d'écrans tactiles directement sur les appareils, une approche qui rappelle inévitablement le concept du Stream Deck d'Elgato, mais fondu dans les périphériques eux-mêmes.

Des écrans tactiles au cœur de l'expérience

L'innovation centrale de cette gamme repose sur la technologie baptisée Command Touch. Les claviers KB7 et KB5, ainsi que la souris MC7, embarquent tous des écrans tactiles permettant de gérer de nombreuses fonctionnalités sans quitter son jeu. Les utilisateurs peuvent ainsi changer de profil, lancer des macros, surveiller les statistiques système ou encore piloter OBS et Streamlabs d'un simple effleurement.

L'idée n'est pas vraiment nouvelle dans le monde du hardware, puisque des claviers comme le ROG Azoth ou le MSI Forge GK600 TKL avaient déjà exploré cette voie, mais Turtle Beach pousse le concept jusqu'à la souris, ce qui est bien plus rare.

La toute nouvelle gamme Command Series marque une étape importante pour Turtle Beach : c'est notre gamme de claviers et de souris la plus avancée, conçue pour offrir la vitesse, la précision et la flexibilité exigées par les joueurs, les créateurs de contenus et les utilisateurs multitâches d'aujourd'hui.

Cette déclaration de Cris Keirn, directeur général de Turtle Beach Corporation, illustre clairement les ambitions de la marque de se repositionner sur le segment premium des périphériques PC.

Des claviers haut de gamme taillés pour la performance

Le fer de lance de cette nouvelle offre est le clavier filaire TKL KB7. Équipé de switches à effet Hall Titan certifiés pour cent millions d'activations, il offre une précision annoncée comme redoutable grâce à son actionnement réglable et son Rapid Trigger, des fonctionnalités qui se popularisent pour ce type de périphérique.





Son écran tactile de 4,3 pouces est intégré dans un châssis renforcé en aluminium, avec un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz pour une latence de 0,125 ms. Proposé en précommande, il sera disponible le 21 mai au tarif de 209,99 euros.

Le modèle KB5, lui, adopte un format pleine taille avec un écran plus modeste de 2,4 pouces et des switches mécaniques low-profile à actionnement 1,2 mm, pour 159,99 euros.

Pour compléter ces deux claviers, Turtle Beach lance également le pavé numérique modulaire KP7. Il peut s'accrocher magnétiquement au KB7 via des rails ou fonctionner en standalone, et reprend les mêmes switches Hall Titan pour 109,99 euros.

Une gamme de souris pour tous les profils

La souris sans fil MC7 est clairement le modèle le plus clivant de l'annonce. Son écran tactile de 2,25 pouces, positionné sur le flanc de l'appareil, transforme le périphérique en véritable centre de commande. Certains observateurs pointent d'ailleurs le risque d'activation accidentelle étant donné l'emplacement de l'écran, ce qui est une question légitime.

Elle embarque un capteur optique Owl-Eye de 30 000 DPI, des switches optiques Titan, une connectivité tri-mode et un système de double batterie permutables à chaud, pour une autonomie de dix à quinze heures selon les réglages. Elle sera commercialisée le 19 juillet au prix de 159,99 euros.





Pour les joueurs qui n'ont pas besoin de l'écran, le modèle sans fil MC5 maintient le même capteur et un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz, tout en ajoutant deux boutons supplémentaires pour 119,99 euros. Enfin, la MC3 vient compléter la gamme avec une solution filaire à 79,99 euros, reprenant le même capteur dans une formule plus accessible. L'ensemble de la gamme est déjà disponible en précommande sur le site officiel de Turtle Beach.