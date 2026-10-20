DJI Osmo Pocket 4P : La caméra de poche à double objectif s'habille de Blanc perle

Quelques mois après le lancement de sa Pocket 4P, DJI rend disponible en France une nouvelle finition nacrée. L'occasion de revenir sur une caméra qui a profondément fait évoluer la gamme et qui a passé plusieurs semaines entre nos mains.

DJI élargit l'offre de son Osmo Pocket 4P avec une édition Blanc perle, désormais disponible en France. La fiche technique reste identique à celle du modèle noir, mais c'est l'occasion de revenir sur une caméra qui a marqué un vrai tournant pour la gamme.

Un second objectif pour la gamme Pocket

Depuis la première Osmo Pocket en 2018, DJI a fait évoluer sa caméra de poche stabilisée génération après génération, notamment avec le capteur d'1 pouce et l'écran pivotant de la Pocket 3. Arrivée cet été, la Pocket 4P va plus loin en ajoutant pour la première fois un second objectif.



Au grand-angle 20 mm, capable selon DJI d'atteindre 17 stops de plage dynamique et de filmer en 4K jusqu'à 240 images par seconde, s'ajoute ainsi un téléobjectif 60 mm avec zoom optique 3x, mieux adapté aux portraits. L'ensemble conserve une stabilisation mécanique sur trois axes et le suivi ActiveTrack 8.0, pour seulement 230 grammes.

Une caméra qui nous a convaincus

La Pocket 4P a passé plusieurs semaines entre nos mains, lors d'une séance de CrossFit, au milieu de la foule de la BlizzCon ou face à des chats particulièrement imprévisibles. Au terme de ce test, elle a obtenu la note de 9/10, principalement pour sa simplicité d'utilisation et sa capacité à filmer immédiatement.

Une première expérience donc très convaincante, avec une Pocket 4P qui réussit surtout à combiner simplicité d'utilisation, polyvalence et disponibilité immédiate dans un format particulièrement facile à emporter.



Quelques réserves sont toutefois à noter, comme une prise en main légèrement déséquilibrée par le second capteur, une nacelle exposée une fois la caméra repliée ou un changement d'optique plus visible au-delà du zoom 3x. Pour tous les détails sur la stabilisation, le suivi, l'autonomie ou la qualité d'image, le test complet de la Pocket 4P est à suivre.

Une finition nacrée qui joue avec la lumière

Pour cette nouvelle édition, DJI a misé sur des pigments nacrés enrichis de mica et un revêtement appliqué en plusieurs couches. Selon le constructeur, la teinte varie ainsi légèrement en fonction de l'éclairage et de l'angle de vue, ce qui donne à la caméra un aspect plus lumineux que la version noire.



Le coloris blanc perle ne se limite pas à la caméra, puisque la plupart des accessoires fournis adoptent eux aussi une finition blanche. La Pocket 4P reste également compatible avec l'ensemble de l'écosystème Osmo, des filtres ND à l'objectif grand-angle, en passant par la poignée batterie et les microphones OsmoAudio, vendus séparément. Parmi eux, et que nous avons récemment testés, les DJI Mic Mini 2S s'associent nativement à la caméra et offrent une bonne qualité audio dans un format compact.

















Prix et disponibilité

L'Osmo Pocket 4P Blanc perle est proposée au même prix et dans les mêmes conditions que la version noire, ce nouveau coloris constituant simplement une alternative esthétique. Elle est disponible à 599 euros en Bundle Standard, sur le site du constructeur et chez les revendeurs DJI agréés.

Ce pack comprend la caméra, un câble USB-C, une lumière d'appoint, une dragonne, une poignée avec filetage 1/4" et une pochette de transport, tous déclinés en blanc.