High On Life 2 : Mauvaise nouvelle pour la version Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 13 février 2026, High On Life 2 préparait son arrivée sur Nintendo Switch 2 pour le printemps. Cependant, les joueurs devront patienter un peu plus longtemps avant d'embarquer dans cette épopée déjantée.

La sortie de High On Life 2 sur Nintendo Switch 2 décalée de plusieurs semaines

An update on High On Life 2 for Nintendo Switch 2: pic.twitter.com/FDsORLmKkC — Squanch Games (@SquanchGames) March 23, 2026

Toutes les précommandes dématérialisées sur Nintendo Switch 2 annulées et remboursées

Lancé il y a un peu plus d'un mois,vous propose de faire une nouvelle fois équipe avec des armes qui parlent (et qui ne manquent pas de personnalité) pour stopper un vaste complot intergalactique.Le titre de Squanch Games est d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Mais une version Nintendo Switch 2 est également prévue, sachant que le premier opus est sorti sur la Switch première du nom.À l'origine,. Mais le 23 mars 2026, le compte officiel X/Twitter de Squanch Studios a partagé une note de mise à jour qui pourrait bien décevoir celles et ceux qui attendent le titre.En effet, le lancement de la version Nintendo Switch 2 du titre est. Dans le message en question, l'équipe explique avoir besoin de plus de temps pour finaliser ce portage et le sortir dans les meilleures conditions possibles.Face à ce report, deux cas de figure sont possibles pour les joueurs et joueuses ayant précommandé le titre. S'ils ont opté pour une version physique contenant une game key card, ils devront patienter jusqu'à la livraison prévue au début du mois de juillet pour profiter du titre.. Il faudra donc précommander une nouvelle fois le jeu en version dématérialisée.Dans les deux cas, la patience est donc de mise avant de discuter avec les armes bavardes de High On Life 2 sur Nintendo Switch 2. Faites-vous partie de celles et ceux qui guettent cette arrivée sur la console de Nintendo ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous !