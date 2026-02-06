Plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'High On Life 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

High On Life 2 est-il dans le Game Pass ?

if you look closely, you'll see a pack of wild games preparing for their trek to ushttps://t.co/fjcSLrsJ4i pic.twitter.com/TSQCWSXaLD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 3, 2026

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Développé ainsi qu'édité par Squanch Games,doit débarquer, sur diverses plateformes de jeu, au cours du mois de février 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent cette suite et se posent, dès lors, plusieurs questions à son sujet. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si le titre de Squanch Games est présent ou non danset souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis sa sortie, qui remonte au 13 février 2026. Cette information a notamment été rappelée lors de la révélation des jeux entrants dans leen février.À ce propos, remarquons que le titre de Squanch Games est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate ainsi que PC Game Pass, sur Xbox Series et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'abonnement adéquat, vous pouvez découvrirvia le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût, sur les plateformes précédemment mentionnées.Cependant, il est tout à fait possible que Squanch Games décide de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.Rappelons, en guise de conclusion, qu'arrive le 13 février 2026 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre débarquera plus tard sur Nintendo Switch 2, soit le 20 avril prochain.