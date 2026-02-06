High On Life 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2026 à 16h20
Plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'High On Life 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
High On Life 2 est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Squanch Games, High On Life 2 doit débarquer, sur diverses plateformes de jeu, au cours du mois de février 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent cette suite et se posent, dès lors, plusieurs questions à son sujet. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si le titre de Squanch Games est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de la disponibilité d'High On Life 2 dans le Game Pass.

High On Life 2 est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : High On Life 2 figure dans le Game Pass, et ce, depuis sa sortie, qui remonte au 13 février 2026. Cette information a notamment été rappelée lors de la révélation des jeux entrants dans le Game Pass en février.


À ce propos, remarquons que le titre de Squanch Games est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate ainsi que PC Game Pass, sur Xbox Series et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'abonnement adéquat, vous pouvez découvrir High On Life 2 via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût, sur les plateformes précédemment mentionnées.

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Cependant, il est tout à fait possible que Squanch Games décide de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'High On Life 2 arrive le 13 février 2026 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre débarquera plus tard sur Nintendo Switch 2, soit le 20 avril prochain.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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