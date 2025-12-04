High On Life 2 dévoile sa campagne en vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 17h29
High On Life 2 a, il y a très peu de temps, révélé un peu plus sa campagne, à travers un nouveau trailer d'une durée plutôt conséquente.
High On Life 2 dévoile sa campagne en vidéo
Annoncé pour la toute première fois lors du Xbox Games Showcase du mois de juin 2025, High On Life 2 se retrouve, de nouveau, au cœur de l'actualité vidéoludique, étant donné qu'une nouvelle vidéo, montrant la campagne du jeu, a été partagée

Une nouvelle vidéo pour High On Life 2

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En effet, IGN a, très récemment, partagé une nouvelle vidéo qui présente, en exclusivité, une partie de la campagne d'High On Life 2. Cette nouvelle communication officielle, qui dure un peu plus de 10 minutes, est l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses d'avoir un premier aperçu de Pinkline Harbor, l'un des trois hubs du titre de Squanch Games, mais aussi de se faire une nouvelle idée de l'ambiance d'High On Life 2 et de ses mécaniques.

Miniature vidéo

Évidemment, il y a de grandes chances qu'High On Life 2 se dévoile davantage durant les dernières semaines de cette année 2025, et probablement lors de la cérémonie des Game Awards, puisque ce deuxième opus de la fameuse licence de Squanch Games doit sortir dans peu de temps.

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La sortie d'High on Life 2 approche

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Pour rappel, au cours du mois d'août 2025, Squanch Games a dévoilé la date de sortie d'High One Life 2 : celle-ci est fixée au 13 février 2026. Date à laquelle le soft se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, l'Epic Games Store et Microsoft Store). Remarquons, par ailleurs, qu'High On Life 2 arrivera dans le catalogue du Game Pass, dès le jour de son lancement. Microsoft n'a, toutefois, pas encore révélé de détails à ce sujet, notamment à propos des abonnements Game Pass concernés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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