High On Life 2 dévoile sa campagne en vidéo

High On Life 2 a, il y a très peu de temps, révélé un peu plus sa campagne, à travers un nouveau trailer d'une durée plutôt conséquente.

Une nouvelle vidéo pour High On Life 2

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La sortie d'High on Life 2 approche

Annoncé pour la toute première fois lors du Xbox Games Showcase du mois de juin 2025,En effet,. Cette nouvelle communication officielle, qui dure un peu plus de 10 minutes, est l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses d'avoir un premier aperçu de Pinkline Harbor, l'un des trois hubs du titre de Squanch Games, mais aussi de se faire une nouvelle idée de l'ambiance d'et de ses mécaniques.Évidemment, il y a de grandes chances qu'se dévoile davantage durant les dernières semaines de cette année 2025, et probablement lors de la cérémonie des Game Awards, puisque ce deuxième opus de la fameuse licence de Squanch Games doit sortir dans peu de temps.Pour rappel, au cours du mois d'août 2025, Squanch Games a dévoilé la date de sortie d': celle-ci est fixée au 13 février 2026. Date à laquelle le soft se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, l'Epic Games Store et Microsoft Store). Remarquons, par ailleurs, qu'arrivera dans le catalogue du Game Pass, dès le jour de son lancement. Microsoft n'a, toutefois, pas encore révélé de détails à ce sujet, notamment à propos des abonnements Game Pass concernés.