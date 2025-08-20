High On Life 2 dévoile sa date de sortie, qui est assez lointaine

Squanch Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de High On Life 2, qui est quelque peu éloignée.

High On Life 2 arrive en 2026

We played High on Life 2 at gamescom, and were treated to one of the wildest demos we've ever played. Find out why inside #xboxgamescom https://t.co/GFZ3EGu6Xl — Xbox Wire (@XboxWire) August 20, 2025

High On Life 2 launches February 13, 2026 https://t.co/uKZ7CcofS1 pic.twitter.com/2dWojScEaC — Gematsu (@gematsu) August 20, 2025

Une entrée Day One dans le Game Pass

Comme vous le savez probablement déjà, lors du Xbox Games Showcase du 8 juin 2025, Squanch Games a annoncé, avec un tout premier trailer. Au cours de l'événement, les développeurs avaient partagé une fenêtre de sortie pour le titre, à savoir cet hiver. Nous savons désormais queEn effet, il y a peu de temps, les sites Xbox Wire et Gematsu, dont la publication sur Twitter/X a été repostée par les développeurs via le compte du jeu sur ledit réseau social, ont partagé. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter quelques mois avant de pouvoir poser les mains sur ce nouvel opus de la licence High On Life.Rappelons, à ce sujet, quedoit débarquer, à la date indiquée précédemment, sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series, PS5 ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et Microsoft Store). Mais, ce n'est pas tout.Soulignons également le fait que. Ainsi, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass pourront le découvrir sans coût supplémentaire et, alors, se faire une idée de ce deuxième opus, qui s'annonce aussi déjanté que le premier.Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre de Squanch Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et dans le Game Pass.