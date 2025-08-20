High On Life 2 dévoile sa date de sortie, qui est assez lointaine

Squanch Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de High On Life 2, qui est quelque peu éloignée.
Comme vous le savez probablement déjà, lors du Xbox Games Showcase du 8 juin 2025, Squanch Games a annoncé High On Life 2
, avec un tout premier trailer. Au cours de l'événement, les développeurs avaient partagé une fenêtre de sortie pour le titre, à savoir cet hiver. Nous savons désormais que High On Life 2 se rendra disponible au début de l'année prochaine, puisque sa date de sortie est à présent connue
.
High On Life 2 arrive en 2026
En effet, il y a peu de temps, les sites Xbox Wire et Gematsu, dont la publication sur Twitter/X a été repostée par les développeurs via le compte du jeu sur ledit réseau social, ont partagé la date de sortie de High On Life 2 : le rendez-vous est fixé au 13 février 2026
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter quelques mois avant de pouvoir poser les mains sur ce nouvel opus de la licence High On Life.
Rappelons, à ce sujet, que High On Life 2
doit débarquer, à la date indiquée précédemment, sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series, PS5 ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et Microsoft Store). Mais, ce n'est pas tout.
Une entrée Day One dans le Game Pass
Soulignons également le fait que High On Life 2 doit arriver, dès le jour de son lancement, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass
. Ainsi, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass pourront le découvrir sans coût supplémentaire et, alors, se faire une idée de ce deuxième opus, qui s'annonce aussi déjanté que le premier.
Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir High On Life 2
. Date à laquelle le titre de Squanch Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et dans le Game Pass.
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