Durée de vie High On Life 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2026 à 18h12
Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de High On Life 2 et le nombre d'heures nécessaires pour terminer l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
Durée de vie High On Life 2 : Combien d'heures pour le terminer ?
Développé et édité par Squanch Games, High On Life 2 est un jeu d'action-aventure, devant débarquer au cours du mois de février 2026 sur diverses plateformes. Le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la licence. De fait, avant de se lancer dans cette grande aventure, de nombreux joueurs aimeraient savoir la durée de vie estimée pour terminer l'histoire principale

Durée de vie de High On Life 2

La durée de vie de High On Life 2 dépend directement de votre façon de jouer, du niveau de difficulté choisi et de votre intérêt pour les activités annexes. Le jeu comprend plusieurs zones ouvertes, bien que l'ensemble soit plutôt structuré, étant donné que vous n'aurez pas besoin de faire moult allers et retours.

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Combien d'heures pour finir High On Life 2 ?

Voici les estimations selon vos objectifs :
  • Terminer uniquement l'histoire principale → Environ 10 heures.
  • Finir l'histoire et réaliser quelques missions annexes → Entre 15 et 20 heures.
  • Compléter le jeu à 100 % → Environ 30 heures.
Ces durées moyennes correspondent aux retours de joueurs et aux indications des développeurs, qui ne souhaitent pas proposer une aventure interminable. Ce modèle est basé sur le premier opus, qui avait obtenu des retours très positifs. Un jeu qui ne demande pas énormément de temps pour être terminé, même à 100 %, dans le but que les joueurs terminent l'histoire et ne laissent pas le jeu de côté.

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Pour rappel, High On Life 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series depuis le 13 février, et sortira plus tard sur Nintendo Switch 2. Pour le moment, il est également accessible via le Game Pass. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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