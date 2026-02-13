High On Life 2 : La liste complète des trophées et succès

High On Life 2 possède de nombreux trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du jeu de Squanch Games. Nous vous donnons la liste complète.
Disponible depuis le 13 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, High On Life 2
dispose, comme la majorité des autres jeux, de divers trophées et succès
. Les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le 100 % ou bien le Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de High On Life 2
.
Liste des trophées et succès de High On Life 2
Afin d'empocher le 100 % ou Platine, nommé « Une vie bien remplie », de High On Life 2
, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement progresser dans l'aventure principale, et effectuer quelques actions spécifiques. Sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de High On Life 2
:
|Trophée
|Action
| Une vie bien remplie
| C'est la fin d'une vie épanouissante. Allez-y, fermez les yeux. Il est temps de tirer la révérence.
| Le code, c'est pour les autres
| Vous avez enfreint le code des chasseurs de primes, et vous êtes désormais en cavale. Bonne chance !
| La guerre des Boutons
| Félicitations ! Vous avez assassiné un défenseur de la cause animale.
| Intervention délicate
| Vous avez assassiné un sénateur, et ce faisant vous avez failli vous tuer.
| Fin des enregistrements pour Fred Melamed
| Super boulot pour ton doublage du Magicien bleu, Fred ! On t'a adoré dans « A Serious Man » !
| Mon papa d'abord
| Vous avez sauvé votre père, mais laissé un monstre se déchaîner dans le Wyoming. Victoire !
| Salut, et merci encore pour les fantômes
| Ne vous reprochez pas d'avoir tué un dauphin. Ils font des choses horribles. Sérieux, vérifiez.
| Le procès du siècle
| Bravo ! Vous avez encore sauvé l'humanité ! Heureusement que les Big Pharma n'existent pas en vrai.
| Vous avez séduit les 34 vers lubriques
| Ce trophée prend plus de 100 heures. Seuls les séducteurs de vers aguerris l'obtiennent. Bien joué !
| C'était un zizi ?
| On ne peut pas savoir si vous avez dessiné un zizi. Mais, si c'est le cas, c'était sans doute drôle.
| Doctorat en études de primologie
| Visitez toutes les expositions du musée du chasseur de primes.
| Dunston au rapport
| Parcourez le labyrinthe laser avec une précision chirurgicale pour aider un nouvel ami.
| Le feu au fesses
| Ça doit être ce que Moïse a vu quand, lui aussi, il a brûlé le pantalon de Kreg Bouton.
| Columbo de l'espace
| Vous avez résolu l'énigme de Meurtre et Mystère jusque dans les moindres détails. Vous avez triché ?
| Le Dr Gurgula reviendra…
| Vous avez retrouvé les transmissions du Dr Gurgula… qui aura peut-être un rôle dans le 3e opus ?
| All your vase are belong to us
| Brisez toutes les poteries de Pomme. Il n'a pas le droit aux jolies choses. Décision de justice.
| Pourquoi vous en savez autant ?
| Démontrez vos connaissances du code fiscal galactique.
| Scientifique n° 1
| Vous avez réalisé le sacrifice ultime pour la science. Beau travail.
| Des étoiles plein les yeux
| Vous avez épargné une star du cinéma. Il a intérêt à vous remercier lors de son discours.
| Kobe !
| Perpétuant la grande tradition, vous avez remporté un procès grâce à vos talents au basket !
| La bonne fin
| Ouah, c'était facile !
| Mémoire d'ankh
| On nous ment depuis le début ?
| Adieu
| Quoi qu'il en soit, vous avez amené ces passagers à leur destination finale.
| Du bon temps avec Jeppy
| Vous avez fait preuve d'un amour fraternel sincère. Si Jeppy tourne mal, ce ne sera pas votre faute.
| La B.A.L.L est dans votre camp
| Vous avez à nouveau réuni tous ces petits phénomènes !
| Réservoir de souvenirs
| Remplissez l'aquarium dans le Cortex.
| Où est Maris ?
| Niles ! Nos invités arrivent d'une minute à l'autre, et je suis désormais une machine à pince !
| Double jeu
| Trouvez les jeux dans le jeu.
| Rien à voir, circulez
| Déchirez tous les avis de recherche vous concernant.
| Guerrier de la 8 bits
| Vous avez arraché les 8 bits (et 8 tétons) de Tétonlon les uns après les autres.
| Skater pro
| Terminez toutes les activités du skatepark pour ados.
| Faux Hawk
| Terminez trois courses dans chacun des trois centres.
Rappelons, en guise de conclusion, que High On Life 2
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose aussi avec une réduction sur :
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