High On Life 2 : La liste complète des trophées et succès

Une vie bien remplie C'est la fin d'une vie épanouissante. Allez-y, fermez les yeux. Il est temps de tirer la révérence.

Le code, c'est pour les autres Vous avez enfreint le code des chasseurs de primes, et vous êtes désormais en cavale. Bonne chance !

La guerre des Boutons Félicitations ! Vous avez assassiné un défenseur de la cause animale.

Intervention délicate Vous avez assassiné un sénateur, et ce faisant vous avez failli vous tuer.

Fin des enregistrements pour Fred Melamed Super boulot pour ton doublage du Magicien bleu, Fred ! On t'a adoré dans « A Serious Man » !

Mon papa d'abord Vous avez sauvé votre père, mais laissé un monstre se déchaîner dans le Wyoming. Victoire !

Salut, et merci encore pour les fantômes Ne vous reprochez pas d'avoir tué un dauphin. Ils font des choses horribles. Sérieux, vérifiez.

Le procès du siècle Bravo ! Vous avez encore sauvé l'humanité ! Heureusement que les Big Pharma n'existent pas en vrai.

Vous avez séduit les 34 vers lubriques Ce trophée prend plus de 100 heures. Seuls les séducteurs de vers aguerris l'obtiennent. Bien joué !

C'était un zizi ? On ne peut pas savoir si vous avez dessiné un zizi. Mais, si c'est le cas, c'était sans doute drôle.

Doctorat en études de primologie Visitez toutes les expositions du musée du chasseur de primes.

Dunston au rapport Parcourez le labyrinthe laser avec une précision chirurgicale pour aider un nouvel ami.

Le feu au fesses Ça doit être ce que Moïse a vu quand, lui aussi, il a brûlé le pantalon de Kreg Bouton.

Columbo de l'espace Vous avez résolu l'énigme de Meurtre et Mystère jusque dans les moindres détails. Vous avez triché ?

Le Dr Gurgula reviendra… Vous avez retrouvé les transmissions du Dr Gurgula… qui aura peut-être un rôle dans le 3e opus ?

All your vase are belong to us Brisez toutes les poteries de Pomme. Il n'a pas le droit aux jolies choses. Décision de justice.

Pourquoi vous en savez autant ? Démontrez vos connaissances du code fiscal galactique.

Scientifique n° 1 Vous avez réalisé le sacrifice ultime pour la science. Beau travail.

Des étoiles plein les yeux Vous avez épargné une star du cinéma. Il a intérêt à vous remercier lors de son discours.

Kobe ! Perpétuant la grande tradition, vous avez remporté un procès grâce à vos talents au basket !

La bonne fin Ouah, c'était facile !

Mémoire d'ankh On nous ment depuis le début ?

Adieu Quoi qu'il en soit, vous avez amené ces passagers à leur destination finale.

Du bon temps avec Jeppy Vous avez fait preuve d'un amour fraternel sincère. Si Jeppy tourne mal, ce ne sera pas votre faute.

La B.A.L.L est dans votre camp Vous avez à nouveau réuni tous ces petits phénomènes !

Réservoir de souvenirs Remplissez l'aquarium dans le Cortex.

Où est Maris ? Niles ! Nos invités arrivent d'une minute à l'autre, et je suis désormais une machine à pince !

Double jeu Trouvez les jeux dans le jeu.

Rien à voir, circulez Déchirez tous les avis de recherche vous concernant.

Guerrier de la 8 bits Vous avez arraché les 8 bits (et 8 tétons) de Tétonlon les uns après les autres.

Skater pro Terminez toutes les activités du skatepark pour ados.