High On Life 2 annoncé à la surprise générale

Squanch Games a, récemment, dévoilé High On Life 2 avec un premier trailer.

High On Life 2 s'annonce en vidéo

High On Life 2 s'offre une fenêtre de sortie

Sorti en 2022, High On Life a rencontré un beau succès auprès des joueurs et des joueuses mais aussi de la critique. D'ailleurs,Lors du Xbox Games Showcase, qui a été diffusé en début de soirée le dimanche 8 juin 2025,. Pour l'occasion,, qui dure près de deux minutes et qui pose le ton de cette suite.D'après les informations partagées,invitera la communauté dans une quête contre une conspiration intergalactique. Les joueurs et les joueuses qui ont parcouru le premier opus seront, très probablement, ravis d'apprendre que des visages connus, notamment Gus, Sweezy, Creature et Knifey, seront présents dans. Ce trailer présente, qui plus est, diverses armes extraterrestres ainsi qu'un tout nouveau skateboard.Squanch Games a précisé, dans ladite vidéo, quesur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Pour l'heure, nous ne possédons pas de date de sortie plus précise. Toutefois, remarquons quese rendra disponible dès le jour de son lancement dans le Game Pass.