High On Life 2 annoncé à la surprise générale

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2025 à 22h39
Squanch Games a, récemment, dévoilé High On Life 2 avec un premier trailer.
High On Life 2 annoncé à la surprise générale
Sorti en 2022, High On Life a rencontré un beau succès auprès des joueurs et des joueuses mais aussi de la critique. D'ailleurs, Squanch Games n'a pas prévu d'abandonner sa licence et a, ainsi, annoncé High On Life 2 avec un premier trailer.

High On Life 2 s'annonce en vidéo

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Lors du Xbox Games Showcase, qui a été diffusé en début de soirée le dimanche 8 juin 2025, Squanch Games a, en effet, annoncé High On Life 2. Pour l'occasion, les développeurs ont, d'ailleurs, partagé un premier trailer, qui dure près de deux minutes et qui pose le ton de cette suite. 

D'après les informations partagées, High On Life 2 invitera la communauté dans une quête contre une conspiration intergalactique. Les joueurs et les joueuses qui ont parcouru le premier opus seront, très probablement, ravis d'apprendre que des visages connus, notamment Gus, Sweezy, Creature et Knifey, seront présents dans High On Life 2. Ce trailer présente, qui plus est, diverses armes extraterrestres ainsi qu'un tout nouveau skateboard.

Miniature vidéo

High On Life 2 s'offre une fenêtre de sortie

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Squanch Games a précisé, dans ladite vidéo, que High On Life 2 arrive au cours de cet hiver 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Pour l'heure, nous ne possédons pas de date de sortie plus précise. Toutefois, remarquons que High On Life 2 se rendra disponible dès le jour de son lancement dans le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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