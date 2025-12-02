Comment le réalisateur de Fast and Furious compte adapter Helldivers au cinéma

Sony Pictures et PlayStation Productions accélèrent la cadence. Après le succès colossal de Helldivers 2, la franchise s'apprête à conquérir le grand écran. C'est Justin Lin, architecte de la saga Fast and Furious, qui prend les commandes de ce projet ambitieux aux côtés d'un scénariste venu de l'horreur.
C'est une nouvelle qui risque de faire grand bruit dans la galaxie de la Super-Terre. Alors que la franchise Helldivers connaît un succès retentissant depuis la sortie de son second opus, Helldivers 2, Sony Pictures et PlayStation Productions viennent d'officialiser le nom de celui qui aura la lourde tâche de porter cet univers satirique et explosif sur grand écran. Il s'agit de Justin Lin, un nom bien connu des amateurs d'action puisqu'il est l'homme qui a transformé la saga Fast and Furious en un phénomène mondial multimilliardaire.
Un mélange des genres explosif
Pour cette adaptation, Sony ne fait pas les choses à moitié et tente un pari créatif audacieux en associant deux univers très différents. D'un côté, nous avons Justin Lin à la réalisation et à la production via sa société Perfect Storm Entertainment. De l'autre, le scénario a été confié à Gary Dauberman. Ce dernier est une figure incontournable du cinéma d'horreur moderne, ayant signé les scripts des films Ça et Annabelle. Cette collaboration laisse présager un long-métrage qui ne lésinera pas sur l'action frénétique propre à Lin, tout en intégrant potentiellement une dimension plus sombre et viscérale face aux hordes d'insectes et d'automates, grâce à la plume de Dauberman.
Le concept même de Helldivers, qui rappelle inévitablement l'œuvre culte Starship Troopers, se prête parfaitement à ce mélange. Il s'agit de suivre une unité d'élite, les Helldivers, luttant pour protéger la « démocratie gérée » de la Super-Terre contre des menaces extraterrestres variées. Entre les Terminides et les Automatons, le potentiel pour un « monster movie » de science-fiction à grand spectacle est immense.
Une approche qui divise déjà ?
Cependant, un détail concernant l'approche de Justin Lin pourrait faire sourciller les puristes de la manette. Selon des sources proches du dossier, le réalisateur ne serait pas un joueur. Loin de voir cela comme un handicap, il aurait utilisé cet argument comme une force lors de sa présentation du projet aux exécutifs de Sony. Son objectif n'est pas simplement de copier le jeu, mais de construire une mythologie propre au cinéma.
Lin n'est pas un joueur et s'est appuyé sur cela comme une force lorsqu'il a présenté sa vision du matériel. Il vise à trouver l'humanité dans les personnages et à tisser des thèmes actuels dans l'histoire, tout en construisant un monde et une mythologie.
Cette déclaration suggère que le film cherchera à approfondir l'aspect humain et peut-être la critique sociale sous-jacente au jeu, plutôt que de se contenter d'une succession de scènes de tir. Reste à voir si cette vision saura capturer l'humour noir et la camaraderie qui font le sel des parties en coopération.
La stratégie conquérante de Sony
Cette annonce confirme la volonté de fer de Sony d'adapter ses licences phares. Après le triomphe critique et commercial de la série The Last of Us sur HBO et le succès au box-office du film Uncharted (plus de 400 millions de dollars de recettes), PlayStation Productions continue sur sa lancée. Helldivers 2, avec ses 12 millions d'unités vendues en seulement quatre mois sur PS5 et PC, est devenu un phénomène culturel incontournable, justifiant pleinement cette mise en chantier rapide.
Pour Justin Lin, c'est également l'occasion de s'ancrer davantage chez Sony. En plus de Helldivers, le réalisateur travaille toujours sur l'adaptation du manga culte One-Punch Man. Après avoir quitté la réalisation de Fast X, Lin semble avoir trouvé un nouveau terrain de jeu propice à ses ambitions de blockbusters spectaculaires.
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