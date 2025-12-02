Comment le réalisateur de Fast and Furious compte adapter Helldivers au cinéma



le 02 décembre 2025 à 11h25 Publié par Florian Lelong le 02 décembre 2025 à 11h25

Sony Pictures et PlayStation Productions accélèrent la cadence. Après le succès colossal de Helldivers 2, la franchise s'apprête à conquérir le grand écran. C'est Justin Lin, architecte de la saga Fast and Furious, qui prend les commandes de ce projet ambitieux aux côtés d'un scénariste venu de l'horreur.