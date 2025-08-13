Helldivers 2 : Un crossover avec une licence culte de la Xbox en préparation

Une récente bande-annonce partagée par Arrowhead Game Studios suggère qu'un héros à l'armure légendaire pourrait bientôt rejoindre les forces armées d'Helldivers 2.
Dans quelques jours, Helldivers 2
va intégrer le catalogue des consoles Xbox Series
pour la plus grande joie des futures recrues à la défense de la Super-Terre. Mais Arrowhead Game Studio a décidé de faire un clin d'œil à ce lancement d'une manière très originale. Le studio a annoncé de manière discrète l'arrivée prochaine d'un crossover avec Halo
, l'une des franchises les plus cultes des consoles Microsoft. Mais pour la découvrir, il faut tendre l'oreille.
Deux références à la saga Halo annonciatrices d'une collaboration avec l'univers d'Helldivers 2
La révélation ne vient pas d'un communiqué officiel, mais de la dernière bande-annonce du titre, partagée sur YouTube. De base, celle-ci met en avant tous les atouts du jeu afin de séduire un nouveau public jouant sur consoles Xbox Series. Mais dans les dernières secondes de la vidéo, deux détails ont rapidement interloqué les fidèles de la saga Halo.
Le premier est le thème musical de Halo 3: ODST joué au saxophone
, comme un écho à l'écran d'accueil du jeu culte. Mais le second est encore plus évocateur car il s'agit d'un plan montrant l'atterrissage d'un pod sous la pluie
. Si vous avez joué à Halo Wars, ce plan qui ne dure que quelques instants doit vous rappeler des souvenirs. Mais si un tel crossover est un beau cadeau pour les joueurs Xbox, il s'agit d'une grande première qui n'aurait jamais vu le jour il y a encore quelques années.
Sony et Microsoft réunis sous une même bannière
Ce n'est pas la première fois que Helldivers 2 propose un partenariat avec une autre franchise vidéoludique. Un événement similaire a déjà eu lieu avec la franchise Killzone. Toutefois, cette nouvelle collaboration marque un réel tournant. Si cela reste anecdotique pour certains, elle est importante car elle marque l'arrivée d'une licence Microsoft dans une production créée par Sony
.
Néanmoins, il n'est pas encore précisé quand les ODST d'Halo vont prêter main forte aux soldats de la Super-Terre
. Dès qu'Arrowhead Game Studios donne de nouvelles précisions sur cette collaborations, nous vous tiendrons informés.
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