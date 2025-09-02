Helldivers 2 : Un leak révèle de nouveaux ennemis et objectifs très prometteurs

Si les yeux de tous les combattants de Helldivers 2 sont rivés sur la mise à jour du titre, une fuite partagée sur Reddit dévoilerait déjà quelques-unes des nouveautés à venir.
La rentrée est très animée du côté de la Super-Terre. Helldivers 2
se prépare à recevoir sa nouvelle mise à jour majeure, baptisée « Plongée dans l'injustice ». Mais avant de pouvoir fouler du pied ses galeries souterraines et massacrer les menaces volantes qu'elles renferment, un autre élément est venu s'ajouter à ce mois de septembre pourtant bien rempli. Sur le subreddit HellDiversLeaks, un leaker aux sources assez fiables a publié un message contenant les noms de divers fichiers de jeu
inclus dans cette nouvelle mise à jour.
Du spoil, des environnements et un nouvel ennemi listés dans les données de la mise à jour d'Helldivers 2
La publication en question donne quelques indications sur de futurs ennemis à traquer et des lieux à explorer. Entre autres, il est précisé que les défenseurs devront éliminer le « seigneur de la ruche », parcourir des environnements de magma et de lave, et croiser la route d'un ennemi appelé le « dragon voyageur insecte ».
Ces détails n'ont pas manqué d'enchanter les fidèles de la première heure. Si vous avez joué au premier Helldivers, vous savez que les seigneurs de la ruche sont des ennemis récurrents, mais ceux-ci avaient été écartés au lancement de la suite. L'indice pourrait donc être révélateur de leur arrivée prochaine. Quant aux mots lave et magma, ils peuvent suggérer que l'exploration souterraine ira encore plus loin, jusqu'aux cœurs des planètes visitées.
Ces nouveautés vont-elles obligatoirement faire leurs débuts avec « Plongée dans l'injustice » ?
Malgré ces révélations, les lecteurs et les joueurs d'Helldivers 2 doivent rester méfiants. Tout d'abord, il s'agit d'une fuite provenant des codes du jeu
. Tant que l'information n'a pas été officialisée par Arrowhead Game Studios, elle n'a techniquement aucune garantie d'arriver en jeu. De plus, les informations mentionnées dans les codes font partie du développement du titre. Elles peuvent être testées pendant de longs mois avant d'être proposées aux joueurs, voire ne jamais arriver à cause de problèmes techniques
.
Arc 5 Into the Unjust. (Part 1)
byu/Asunderknight inHellDiversLeaks
Il y a donc peu de chances que tous les détails indiqués dans la publication Reddit soient disponibles dans Helldivers 2. D'ailleurs, les joueurs peuvent d'ores et déjà le vérifier car la mise à jour Plongée dans l'injustice est disponible depuis le 2 septembre 2025.
Néanmoins, il est plus probable que ces nouveautés soient ajoutées avec les prochaines mises à jour.
Helldivers 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (1)
c'est cool mais bon sortez le contenu une fois pour toute j'ai pas que ça à faire de réinstaller les jeux