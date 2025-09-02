Helldivers 2 : Un leak révèle de nouveaux ennemis et objectifs très prometteurs



le 02 septembre 2025 à 14h50 Publié par Justine Manchuelle le 02 septembre 2025 à 14h50

Si les yeux de tous les combattants de Helldivers 2 sont rivés sur la mise à jour du titre, une fuite partagée sur Reddit dévoilerait déjà quelques-unes des nouveautés à venir.