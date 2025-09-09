Helldivers 2 : Un crossover avec Fortnite est loin d'être impossible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 17h49
Après des collaborations remarquées avec Killzone et Halo, Helldivers 2 pourrait un jour rencontrer l'univers de Fortnite. Shams Jorjani, PDG d'Arrowhead, a reconnu que l'idée n'était « pas une priorité » mais qu'elle reste envisageable, car Fortnite est « cool » et « assez grand ».
Helldivers 2 : Un crossover avec Fortnite est loin d'être impossible
Les fans de Helldivers 2 raffolent des crossovers, et Arrowhead en a déjà livré plusieurs, dont un partenariat très apprécié avec Halo. Désormais, une nouvelle piste s'ouvre, celle d'un futur rapprochement avec Fortnite, le mastodonte du battle royale. Si rien n'est confirmé, le PDG d'Arrowhead a laissé entendre sur Discord que cette rencontre n'était pas impossible.

« Pas une priorité », mais une porte entrouverte

Sur le Discord officiel du jeu, Shams Jorjani a répondu à un joueur qui demandait si Helldivers 2 collaborerait un jour avec Fortnite. Sa réponse est assez claire, expliquant que ce n'est pas une priorité mais que cela reste possible, parce que « Fortnite est cool et assez grand. »

helldivers2-xbox2
Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais d'une déclaration qui laisse entrevoir une possibilité. Arrowhead avait déjà expliqué par le passé ne pas vouloir « devenir Fortnite » en intégrant des licences étrangères à son univers. Dans ce cas, l'intégration se ferait probablement dans l'autre sens, avec les Helldivers débarquant sur l'île de Fortnite.

Une opportunité qui aurait déjà eu du sens

Avec la nouvelle saison de Fortnite, jugée par beaucoup de joueurs très proche de l'esthétique Helldivers, plusieurs membres du studio ont reconnu sur les réseaux qu'elle donnait presque l'impression d'avoir « Helldivers à la maison ». Un timing parfait pour un tel partenariat. Côté Helldivers 2, Arrowhead reste ouvert à d'autres collaborations. Un clin d'œil à Dead Space a déjà été évoqué, Crysis a reçu un feu vert hypothétique, et l'univers Warhammer 40K a été mentionné à plusieurs reprises. De belles portes ouverts pour étendre son univers.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Même si rien n'est acté, l'arrivée des armures Helldivers dans Fortnite semble plus probable que l'inverse. Et pour Epic Games comme pour Arrowhead, une telle collaboration renforcerait encore la visibilité de deux jeux phares du moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'adaptation d'Helldivers 2 sur grand écran change de date de sortie
Helldivers 2 01 octobre 2026

L'adaptation d'Helldivers 2 sur grand écran change de date de sortie

Si vous attendiez avec impatience l'arrivée dans les salles obscures d'Helldivers 2, vous allez devoir modifier votre agenda.
Helldivers 2 célèbre un nouveau record quelques jours après son ajout au PS Plus
Helldivers 2 24 août 2026

Helldivers 2 célèbre un nouveau record quelques jours après son ajout au PS Plus

Helldivers 2 est un véritable succès pour Sony. Alors que le titre a rejoint il y a quelques jours le catalogue PS Plus, la firme a partagé un chiffre qui témoigne du succès global du jeu.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de août 2026
Helldivers 2 12 août 2026

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de août 2026

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de août 2026. Et la sélection est magnifique.

commentaire (0)