Helldivers 2 : Un crossover avec Fortnite est loin d'être impossible

Après des collaborations remarquées avec Killzone et Halo, Helldivers 2 pourrait un jour rencontrer l'univers de Fortnite. Shams Jorjani, PDG d'Arrowhead, a reconnu que l'idée n'était « pas une priorité » mais qu'elle reste envisageable, car Fortnite est « cool » et « assez grand ».
Les fans de Helldivers 2
raffolent des crossovers, et Arrowhead en a déjà livré plusieurs, dont un partenariat très apprécié avec Halo. Désormais, une nouvelle piste s'ouvre, celle d'un futur rapprochement avec Fortnite, le mastodonte du battle royale. Si rien n'est confirmé, le PDG d'Arrowhead a laissé entendre sur Discord que cette rencontre n'était pas impossible.
« Pas une priorité », mais une porte entrouverte
Sur le Discord
officiel du jeu, Shams Jorjani a répondu à un joueur qui demandait si Helldivers 2 collaborerait un jour avec Fortnite. Sa réponse est assez claire, expliquant que ce n'est pas une priorité mais que cela reste possible, parce que « Fortnite est cool et assez grand.
»
Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais d'une déclaration qui laisse entrevoir une possibilité. Arrowhead avait déjà expliqué par le passé ne pas vouloir « devenir Fortnite
» en intégrant des licences étrangères à son univers. Dans ce cas, l'intégration se ferait probablement dans l'autre sens, avec les Helldivers débarquant sur l'île de Fortnite.
Une opportunité qui aurait déjà eu du sens
Avec la nouvelle saison de Fortnite, jugée par beaucoup de joueurs très proche de l'esthétique Helldivers, plusieurs membres du studio ont reconnu sur les réseaux qu'elle donnait presque l'impression d'avoir « Helldivers à la maison
». Un timing parfait pour un tel partenariat. Côté Helldivers 2, Arrowhead reste ouvert à d'autres collaborations. Un clin d'œil à Dead Space
a déjà été évoqué, Crysis
a reçu un feu vert hypothétique, et l'univers Warhammer 40K
a été mentionné à plusieurs reprises. De belles portes ouverts pour étendre son univers.
Même si rien n'est acté, l'arrivée des armures Helldivers dans Fortnite semble plus probable que l'inverse
. Et pour Epic Games comme pour Arrowhead, une telle collaboration renforcerait encore la visibilité de deux jeux phares du moment.
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