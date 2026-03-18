Helldivers 2 promet un assaut Illuministe avec sa nouvelle mise à jour

Pour célébrer à sa manière l'arrivée de la belle saison, les développeurs d'Helldivers 2 vont mettre en ligne dans très peu de temps une mise à jour musclée, riche en nouvelles menaces Illuministes et en nouvelles conditions de combat dévastatrices.
Annoncée dans la feuille de route trimestrielle du titre
, la version 6.1 de Helldivers 2
sera officiellement lancée le 20 mars 2026. Si son patch notes est déjà consultable en ligne, les défenseurs de la Super-Terre sont déjà impatients d'éliminer ces nouvelles menaces envers la démocratie. Pour cette nouvelle invasion, les Cyborgs cèdent la place aux Illuministes avec un arsenal aussi intimidant qu'impressionnant.
Une sous-faction, de nouvelles constructions et des tempêtes provoquées par les Illuministes
Le premier ajout notable de cette version 6.1 est l'introduction d'une nouvelle sous-faction Illuministe : les Appropriateurs
. Ces unités spécifiques seront présentes au milieu des flottes et sont facilement repérables à cause d'un petit détail. En effet, ces derniers ont un faible pour le pilotage de constructions. D'ailleurs, deux d'entre elles mèneront leurs premiers assauts dans quelques jours : le VERACITOR capable de combattre au corps à corps et le GATEKEEPER, spécialisé dans les cibles à distance.
Les Appropriateurs et les nouvelles constructions ne sont pas les seules nouveautés Illuministes confirmées par Arrowhead Game Studios. Lors de la même mise à jour, l'OBTRUDER (une variante de l'unité Watcher) surprendra également les combattants, tout comme les Exostorms des Illuministes
.
Pouvant apparaître sur toutes les planètes dans l'espace de la faction ennemie, elles seront visibles sur la carte galactique et d'intensité variable. Cependant, ces tempêtes seront synonymes de vents particulièrement violents, de foudre et de visibilité réduite.
Terminez une nouvelle mission dans la mise à jour 6.1 de Helldivers 2
Les Exostorms des Illuministes sont d'ailleurs l'un des éléments clés d'une toute nouvelle mission. Celle-ci demandera aux joueurs et aux membres de leur escouade de détruire des Exospires, des machines capables de générer les tempêtes qui empêchent les soldats de progresser
. Mais pour cela, il faudra dans un premier temps désactiver un champ de force avant d'entrer dans la structure pour en détruire le coeur.
Vous pourrez découvrir toutes ces nouveautés dès le 20 mars prochain dans Helldivers 2, disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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