Helldivers 2 présente sa feuille de route du printemps et quelques belles surprises

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 mars 2026 à 14h38
Pour préparer au mieux les assauts des prochains mois, les défenseurs d'Helldivers 2 peuvent consulter dès maintenant une nouvelle feuille de route. Au programme des futures mises à jour : de nouveaux biomes à explorer, des ennemis inédits et plus encore.
Helldivers 2 présente sa feuille de route du printemps et quelques belles surprises
Arrowhead Game Studios veille à toujours proposer des contenus inédits pour captiver les joueurs d'Helldivers 2. Si les ajouts les plus fréquents sont les obligations de guerre Premium, ces éléments cosmétiques payants ne représentent qu'une partie des mises à jour régulières du titre. D'ailleurs, en février dernier, le titre avait connu un regain d'intérêt de la part de la communauté suite à l'introduction de la faction des Cyborgs. 

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Après l'arrivée saluée de la version 6.0, Helldivers 2 compte bien poursuivre sur cette lancée tout au long du printemps 2026. Les équipes de développement viennent de partager la feuille de route pour les 3 mois à venir.

Les premiers jours du printemps bien chargés pour les joueurs d'Helldivers 2

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Les défenseurs n'auront pas le temps de souffler car la prochaine version du titre sera déployée dès le 20 mars prochain. La mise à jour 6.1 amènera une nouvelle mission, une campagne de Guerre Galactique et de nouveaux types d'ennemis. Mais l'ajout le plus notable de cet ajout de mars est l'introduction d'un nouveau type d'ennemis Illuministes : les Appropriateurs. Comme toujours, une obligation de guerre Premium est également prévue. 

Quelques semaines à peine après cet ajout, la version 6.2 d'Helldivers 2 sera lancée dans le courant du mois d'avril. Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée par Arrowhead Game Studios. Cependant, les joueurs peuvent d'ores et déjà se préparer à explorer 2 nouveaux biomes, à participer à de nouvelles campagnes de guerre galactique et à affronter une menace encore jamais vue sur le champ de bataille. 

Plusieurs biomes ajoutés dans les prochaines semaines ainsi que de nouvelles menaces à éliminer

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Une fois ces deux mises à jour déployées, Helldivers 2 prendra une petite pause en matière de nouveautés. L'arrivée de la version 6.3 n'est prévue que pour le mois de juin, possiblement avant le début de l'été. Cette mise à jour sera aussi l'occasion d'explorer un nouveau biome, de découvrir une nouvelle obligation de guerre et d'effectuer quelques correctifs. 

Bien que simple, la mise en ligne de la feuille de route permet enfin aux joueurs d'anticiper sur le moyen terme le contenu à venir et de préparer au mieux leur régiment afin de remplir efficacement leur mission. Rappelons que Helldivers 2 est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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