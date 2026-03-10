Helldivers 2 : Le feu et le gaz rois d'une obligation de guerre premium bientôt disponible

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2026 à 16h42
Régulièrement, les développeurs d'Helldivers 2 proposent des obligations de guerre premium pour personnaliser votre épopée et utiliser de nouvelles armes sur le champ de bataille. La prochaine, Division retranchée, sera lancée dans quelques jours.
Helldivers 2 : Le feu et le gaz rois d'une obligation de guerre premium bientôt disponible
Obtenables en dépensant des Super Crédits, les obligations de guerre premium sont des packs optionnels qui permettent aux héros d'Helldivers 2 d'étoffer leur arsenal et d'afficher leurs plus belles tenues en combat. En règle générale, ces obligations possèdent un thème global comme la destruction de blindés avec l'obligation « Briseurs de siège » ou les frappes multiples avec le pack « Groupe témoin ». 

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Pour célébrer l'arrivée du printemps, Arrowhead Game Studios n'a pas choisi les fleurs et les petits oiseaux, mais le lance-flamme et le mortier neurotoxique. Ceux-ci vont faire leurs débuts en jeu très prochainement avec le lancement de l'obligation de guerre premium « Division retranchée »

Brûlez-les tous !

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Les habitués des champs de bataille auront compris que le thème de cette nouvelle obligation de guerre est l'équipement destiné à faciliter le combat dans les tranchées. Comme toujours, chaque pack comporte son lot d'armes inédites et « Division retranchée » respecte cette tradition avec le B/FLAM-80 Crémateur, le SMG/FLAM-34 Brûlot et la sentinelle mortier neurotoxique A/GM-17. 

Le premier est un puissant lance-flamme dont la colonne brûlante permet d'éliminer en continu toute menace envers la suprématie de la Super-Terre. Le second est un pistolet-mitrailleur polyvalent qui vous permet d'alterner entre tirs enflammés et balles plus classiques. Enfin, le mortier est une tourelle automatique qui, une fois lancée, bombardera vos ennemis avec des obus remplis de gaz toxiques.

Si ces armes ne suffisent pas, vous pourrez également utiliser le pistolet secondaire P-69 Véto, la G-48 Giga-grenade ou encore la pelle de tranchées CQC-73.

L'obligation de guerre Division retranchée disponible dans Helldivers 2 à partir du 17 mars prochain

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En plus de ces améliorations utilisables en combat, l'obligation de guerre Division retranchée inclura également des éléments cosmétiques pour personnaliser votre héros, y compris deux nouvelles armures, des capes, des bannières, une émote inédite ainsi qu'un titre de joueur. 

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Faisant partie du contenu premium d'Helldivers 2, l'obtention de cette obligation de guerre nécessite de dépenser des Super Crédits, la monnaie premium du titre. Vous pouvez en obtenir en jeu ou en dépensant de l'argent réel. Mais avant de l'ajouter à votre collection, il faudra patienter jusqu'au 17 mars prochain, date à laquelle cette obligation de guerre premium sera ajoutée aux versions PC, PS5 et Xbox Series du jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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