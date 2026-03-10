Helldivers 2 : Le feu et le gaz rois d'une obligation de guerre premium bientôt disponible

Régulièrement, les développeurs d'Helldivers 2 proposent des obligations de guerre premium pour personnaliser votre épopée et utiliser de nouvelles armes sur le champ de bataille. La prochaine, Division retranchée, sera lancée dans quelques jours.

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Brûlez-les tous !

L'obligation de guerre Division retranchée disponible dans Helldivers 2 à partir du 17 mars prochain

Obtenables en dépensant des Super Crédits, les obligations de guerre premium sont des packs optionnels qui permettent aux héros d'd'étoffer leur arsenal et d'afficher leurs plus belles tenues en combat. En règle générale, ces obligations possèdent un thème global comme la destruction de blindés avec l'obligation « Briseurs de siège » ou les frappes multiples avec le pack « Groupe témoin ».Pour célébrer l'arrivée du printemps, Arrowhead Game Studios n'a pas choisi les fleurs et les petits oiseaux, mais le lance-flamme et le mortier neurotoxique. Ceux-ci vont faire leurs débuts en jeu très prochainement avec le lancement deLes habitués des champs de bataille auront compris que le thème de cette nouvelle obligation de guerre est l'équipement destiné à faciliter le combat dans les tranchées. Comme toujours, chaque pack comporte son lot d'armes inédites et « Division retranchée » respecte cette tradition avecLe premier estdont la colonne brûlante permet d'éliminer en continu toute menace envers la suprématie de la Super-Terre. Le second estqui vous permet d'alterner entre tirs enflammés et balles plus classiques. Enfin, le mortier estqui, une fois lancée, bombardera vos ennemis avec des obus remplis de gaz toxiques.Si ces armes ne suffisent pas, vous pourrez également utiliser le pistolet secondaire P-69 Véto, la G-48 Giga-grenade ou encore la pelle de tranchées CQC-73.En plus de ces améliorations utilisables en combat, l'obligation de guerre Division retranchée inclura égalementy compris deux nouvelles armures, des capes, des bannières, une émote inédite ainsi qu'un titre de joueur.Faisant partie du contenu premium d'Helldivers 2,Vous pouvez en obtenir en jeu ou en dépensant de l'argent réel. Mais avant de l'ajouter à votre collection, il faudra patienter jusqu'au 17 mars prochain, date à laquelle cette obligation de guerre premium sera ajoutée aux versions PC, PS5 et Xbox Series du jeu.