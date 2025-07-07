Helldivers 2 arrivera-t-il dans le Xbox Game Pass ? Voici la réponse des développeurs

Si Helldivers 2 était une exclusivité PlayStation 5 et PC à son lancement, les consoles Xbox accueilleront très prochainement les protecteurs de la Super-Terre. Mais sera-t-il possible de protéger le monde via le Game Pass ?
Lancé en février 2024, Helldivers 2
était uniquement accessible aux joueurs PlayStation 5 et PC. Mais après plus d'un an d'exclusivité, Arrowhead Game Studios a annoncé que les soldats de la Super-Terre allaient envahir les consoles Xbox Series le 26 août 2025.
Si la nouvelle a ravi les amateurs de jeux coopératifs, un utilisateur a demandé sur le serveur Discord du jeu si Helldivers 2 allait intégrer le catalogue Game Pass à son lancement
, comme cela est le cas pour la plupart des jeux. Mais la réponse donnée par Baskinator (Community Manager d'Arrowhead Game Studios) risque de surprendre les abonnés au service.
Le Xbox Game Pass exclu des plans des créateurs d'Helldivers 2 ?
Partagé par le média Video Gamer,
le message de Baskinator précise qu'aucun plan mentionnant l'arrivée du titre dans le Game Pass n'était actuellement en cours de discussion
. De fait, les chances de voir Helldivers 2 dans l'abonnement proposé par Xbox sont quasi-nulles. À noter que les raisons derrière cette décision atypique n'ont pas été communiquées par le Community Manager du titre.
Toutefois, Arrowhead Game Studios souhaite proposer la meilleure expérience de jeu possible aux utilisateurs Xbox. Pour cela, Helldivers 2 est déjà disponible en précommande et est décliné en deux éditions différentes
.
Une édition Super Citizen proposée pour l'arrivée sur consoles Xbox Series
Si vous souhaitez rejoindre les rangs des Helldivers, le titre est proposé dans une version standard à 39,99 euros. En précommandant le titre, vous obtiendrez en bonus 3 ensembles d'armure exclusifs : l'Ambassadeur TR-7, l'Armure de chevalier TR-62 et le Cavalier de la démocratie TR-9. Mais le jeu possède également une version collector sous la forme de l'édition Super Citizen.
Proposée à 59,99 euros, elle comprend :
- Le jeu complet HELLDIVERS™ 2 pour Xbox Series X|S
- Le set d'armure du défenseur de la liberté DP-53
- La cape de la volonté du peuple
- L'arme MP-98 « Chevalier »
- Le statut de Super-citoyen
- Le mini-jeu « Stratagem Hero »
- Un jeton d'obligations de guerre premium
Enfin, les joueurs qui précommandent cette version auront également accès au pack de tenues cosmétiques bonus. Rappelons que le titre sera jouable à partir du 26 août 2025 sur consoles Xbox Series et qu'il est déjà disponible sur PlayStation 5 et PC.
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