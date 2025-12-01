Hollywood peut trembler face à ce film Helldivers 2 réalisé sans budget ni intelligence artificielle



le 01 décembre 2025 à 15h50 Publié par Florian Lelong le 01 décembre 2025 à 15h50

Alors que Sony prépare son adaptation officielle, la communauté Helldivers 2 prend les devants. Le film amateur « For Liberty », fruit de 15 mois de travail acharné, cartonne sur YouTube. Réalisé sans budget et sans IA, ce tour de force visuel bluffe même les développeurs.