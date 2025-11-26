Arrowhead Game Studios révèle que son futur jeu ne « sera pas trop éloigné d'Helldivers 2 »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 novembre 2025 à 17h09
Si Helldivers 2 est le succès d'Arrowhead Game Studios, les équipes envisagent déjà l'avenir en travaillant sur un tout nouveau projet. Mais il semble que l'héritage des défenseurs de la Super-Terre sera présent à sa manière dans ce titre.
Arrowhead Game Studios révèle que son futur jeu ne « sera pas trop éloigné d'Helldivers 2 »
Les développeurs d'Arrowhead Game Studios travaillent activement à la correction des problèmes de performance qui affectent Helldivers 2. Si les mises à jour de contenu pour le titre sont retardées, les développeurs consacrent toute leur énergie au titre, mais également à la préparation de l'avenir du studio. 

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Si ce nouveau titre ne sortira pas dans les prochains mois, Johan Pilestedt (directeur créatif d'Arrowhead Game Studios) aime partager quelques indices sur le projet. D'ailleurs, il a confié pendant la cérémonie des Golden Joystick Awards 2025 que ce jeu allait « perpétuer l'héritage des créations » du studio.

L'ADN d'Helldivers 2 présent dans le prochain titre d'Arrowhead Game Studios

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Les journalistes de GamesRadar+ ont eu l'occasion de partager quelques mots avec Johan Pilestedt lors de l'événement. Quand il a été interrogé sur le nouveau jeu du studio, il a révélé qu'il « ne sera pas un titre trop éloigné de Helldivers, ce qui permettra aux fans inconditionnels de la série de s'y plonger sans difficulté et d'en reconnaître l'ADN ».

À l'heure actuelle, les chances de voir Helldivers 3 apparaître sont très faibles, voire inexistantes. Mais ces déclarations vont rassurer les fidèles de la première heure. L'héritage va donc être perpétué, mais sera-t-il présent dans le gameplay, dans l'humour ou même dans l'univers de ce nouveau titre ? Le mystère reste entier.

Un nouveau projet qui n'en est encore qu'à ses débuts

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Après ces révélations, la curiosité des plus impatients et des soldats d'élite de la Super-Terre risque d'être piquée au vif. Mais ils vont devoir attendre avant d'en apprendre davantage ou même de découvrir les premières images du titre. Johan Pilestedt a précisé que le développement de ce titre commençait à peine. Même si l'attente sera longue, les premières étapes de création semblent très appréciées en interne. 

Le directeur créatif du studio a déclaré que « C'est la partie que je préfère. Quand on forme une nouvelle équipe, il faut abolir toutes les barrières entre nous, aller au fond des choses et définir qui nous sommes vraiment, quels jeux on a envie de créer ensemble. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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