Arrowhead Game Studios révèle que son futur jeu ne « sera pas trop éloigné d'Helldivers 2 »

Si Helldivers 2 est le succès d'Arrowhead Game Studios, les équipes envisagent déjà l'avenir en travaillant sur un tout nouveau projet. Mais il semble que l'héritage des défenseurs de la Super-Terre sera présent à sa manière dans ce titre.

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L'ADN d'Helldivers 2 présent dans le prochain titre d'Arrowhead Game Studios

Un nouveau projet qui n'en est encore qu'à ses débuts

Le directeur créatif du studio a déclaré que « C'est la partie que je préfère.

Quand on forme une nouvelle équipe, il faut abolir toutes les barrières entre nous, aller au fond des choses et définir qui nous sommes vraiment, quels jeux on a envie de créer ensemble.

»