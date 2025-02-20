Hearthstone révèle les détails de l'extension Au cœur du Rêve d'Émeraude

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 février 2025 à 16h04
Pour sa première extension de 2025, Hearthstone vous emmène dans le domaine d'Ysera et propose de nouvelles mécaniques de jeu en fonction de la Faction que vous souhaitez protéger.
Hearthstone révèle les détails de l'extension Au cœur du Rêve d'Émeraude
Pour les joueurs de la taverne, l'année a commencé avec l'apparition du mini-set dédié à Starcraft. Cependant, Hearthstone compte bien proposer des extensions majeures dans les mois à venir. La première de ces séries principales fera officiellement ses débuts en jeu le 25 mars prochain et sera axée autour de l'un des Aspects draconiques les plus importants de l'histoire de World of Warcraft : Ysera.

Un nouveau duel dans Hearthstone opposant le Rêve d'Émeraude aux Dieux très Anciens 

L'extension « Au coeur du Rêve d'Émeraude » est composée de 145 nouvelles cartes mettant à l'honneur les créatures vivant aux abords de l'Arbre-Monde ou au sein de la Corruption. Toutes deux se livrent une bataille sans pitié divisant les 11 classes jouables en deux camps. La faction défendue va d'ailleurs octroyer aux héros de toutes nouvelles capacités avec l'apparition de deux mots-clés majeurs. 

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D'un côté, l'Empreinte va submerger celles et ceux qui choisiront de protéger l'Arbre-Monde. Les classes concernées obtiendront un nouveau pouvoir héroïque empreint dès qu'une carte avec Empreinte est jouée pour la première fois de la partie. Ensuite, chaque nouvelle carte à Empreinte jouée augmente de 1 la valeur numérique rattachée au nouveau pouvoir héroïque. Cependant, seuls les chasseurs, les druides, les chamans, les mages, les prêtres et les paladins pourront en bénéficier. 

Si vous jouez chevalier de la mort, guerrier, démoniste, chasseur de démons ou voleur, le mot-clé qui va vous accompagner est le Sombre Don. Rattachés aux Dieux très anciens, ces héros fédèrent et renforcent les serviteurs qu'ils jouent. Chaque carte possédant un Sombre Don octroie donc un bonus à l'une de vos créatures. Dix bonus différents peuvent ainsi être obtenus de cette manière : 
  • +3 ATQ et Vol de vie
  • +2/+2 et Insaisissable
  • Coûte (2) cristaux de moins, mais a -2 ATQ (ne sera proposé qu'avec des serviteurs dont l'ATQ ne tombera pas à zéro de la sorte)
  • Charge
  • Quand vous jouez cette carte, en invoque une copie 2/2
  • Les Cris de guerre de ce serviteur se déclenchent deux fois (ne sera proposé qu'avec des serviteurs ayant des Cris de guerre)
  • +4 PV et Provocation
  • Réincarnation. Ce serviteur est réincarné avec tous ses PV et enchantements
  • +4/+5. Place cette carte sur le dessus de votre deck
  • Bouclier divin, Furie des vents
Miniature vidéo

En plus de ces nouvelles capacités, l'extension Au coeur du Rêve d'Émeraude sera l'occasion d'ajouter de nouvelles créatures à vos decks, et notamment des serviteurs légendaires. Pour accompagner le lancement de l'extension, la carte Ysera, l'Aspect d'Émeraude sera offerte gratuitement à tous les joueurs qui se connectent lors de la mise à jour 32.4. De plus, vous pourrez obtenir gratuitement via la boutique en jeu deux exemplaires de la carte Créature démente. Alors choisissez votre camp et préparez-vous dès maintenant à la bataille de l'Arbre-Monde !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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