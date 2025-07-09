Hearthstone : Découvrez les nouveautés de l'extension La Cité perdue d'Un'Goro

Dans les entrailles de la jungle, une cité endormie attend d'être retrouvée. Explorateurs, préparez vos decks car la Cité perdue d'Un'Goro, la nouvelle extension d'Hearthstone n'attend plus que vous.
Spot emblématique de Kalimdor, la région d'Un'Goro
a déjà eu droit à une première extension dans Hearthstone
. Mais depuis le 8 juillet 2025, les joueurs de la taverne peuvent prendre un billet pour retourner dans cette épaisse jungle peuplée de dinosaures, de quêtes épiques et de mystérieux artefacts.
Sur un air tout droit sorti d'une playlist musicale des années 80, La Cité perdue d'Un'Goro
se dévoile dans un trailer coloré. Alors embarquez sans attendre dans ce nouveau voyage et découvrez tout ce qu'il vous réserve.
Plus de 140 nouvelles cartes dans Hearthstone, dont certaines incluant de nouvelles mécaniques
Qui dit nouvelle extension dit bien évidemment nouvelles cartes à collectionner. La Cité perdue d'Un'Goro est constituée de 145 nouvelles cartes inspirées par la région préhistorique.
Pêle-mêle, vous pourrez récupérer au gré de vos ouvertures de nouveaux élémentaires, des bêtes de toutes les tailles et des habitants de la fameuse cité cachée au cœur de la jungle, à l'image d'Esho, chef de la Cité ou de Nablya, la Gardienne.
Les nouvelles extensions sont aussi l'occasion d'ajouter de nouvelles mécaniques ou de faire revenir d'anciennes cartes populaires. La Cité perdue d'Un'Goro combine ces deux aspects en proposant de nouvelles cartes quêtes. En validant l'objectif indiqué, vous pourrez invoquer de puissantes cartes aux effets légendaires
. Quant à la nouvelle mécanique ajoutée, elle va éveiller les liens familiaux puisqu'il s'agit du mot-clé Parenté.
Grâce à ce nouveau mot-clé, jouer une carte du même type de serviteur ou de la même école de magie que lors de votre dernier tour permettra de profiter d'un puissant effet bonus
. Cette mécanique risque de modifier la méta en proposant de nouveaux decks axés sur ces liens qui unissent les différents serviteurs de votre jeu.
Histoires, cartes mystérieuses et explorateurs Tortollans réunis sous les feuilles d'une même jungle
Aux côtés d'Élise Cherchétoile et d'Umbra, Loh le Tortollan part en quête du passé dans cette nouvelle extension. Mais chaque aventure commence avec une carte montrant la voie à suivre. Dans votre deck, celles-ci vous permettent de trouver une créature, une rune ou un sort pour progresser dans votre épopée.
Au total, six Cartes différentes peuvent intégrer votre deck pour renverser la partie ou conduire à une voie sans issue.
Quant aux cartes Histoire, elles vont combler les nostalgiques en remettant au goût du jour les récompenses des quêtes mythiques de l'aventure précédente à Un'Goro.
Alors explorateurs débutants ou baroudeurs des routes d'Azeroth, n'attendez plus pour partir à la conquête de la Cité perdue d'Un'Goro. Rappelons pour conclure que Hearthstone est jouable gratuitement sur PC, Mac ainsi que sur les appareils iOS et Android.
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