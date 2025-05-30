Hearthstone : La refonte du Mode Arène arrive et amène avec elle de belles surprises

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 mai 2025 à 15h42
Annoncée lors de la présentation de l'année du Raptor, la refonte du mode Arène sera prochainement disponible dans Hearthstone. Découvrez toutes les changements apportés à ce mode emblématique.
Hearthstone : La refonte du Mode Arène arrive et amène avec elle de belles surprises
En février dernier, Blizzard dévoilait tout le contenu prévu pour la nouvelle année de jeu dans Hearthstone. Parmi les nouveautés annoncées figurait une transformation totale du mode Arène, un mode disponible depuis le lancement du titre. Le 29 mai dernier, Blizzard a confirmé que cette refonte sera officiellement disponible au déploiement de la mise à jour 32.4. D'ailleurs, elle promet déjà un changement de taille, car les joueurs auront désormais accès à deux manières de jouer. 

Démarrez plus facilement vos parties dans le nouveau mode Arène d'Hearthstone

Dans un premier temps, il faut noter que le mode Arène revient sur l'écran principal du jeu. S'il était bien présent à l'origine sur la boîte, il avait été remplacé au fil du temps par le Bras de fer. Mais avec la mise à jour 32.4 de Hearthstone, il retrouve sa place au centre de l'écran principal. Pour y accéder, vous devrez obtenir une admission à la taverne en accumulant 5 victoires. Une fois votre partie lancée, vous découvrirez une autre nouveauté qui concerne le système de pioche. 

À chaque début de partie, vous pourrez choisir parmi plusieurs groupes légendaires. Ce lot est constitué d'une carte légendaire et de trois cartes complémentaires. La pioche de départ sera donc plus importante et pourra influencer la création de votre jeu au fur et à mesure. D'ailleurs, pour garder un œil sur votre progression, le mode inclut désormais une zone de « Préparation » dans laquelle vous pourrez consulter votre deck, sa consommation moyenne de cristaux de mana et le palier de récompenses.

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L'arène souterraine : un nouveau défi réservé aux meilleurs duellistes de la taverne

En plus du mode Arène traditionnelle, une variante fera ses débuts avec la mise à jour 32.4 : le mode Arène souterraine. Plus difficile que le premier, il implique de posséder non pas une, mais deux admissions à la taverne pour jouer. Contrairement au mode classique, le matchmaking de l'arène souterraine est aléatoire. Vous pourrez donc défier un joueur de niveau équivalent ou un adversaire ayant un rang plus élevé que le vôtre.

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Dans ce mode, une partie se termine après 12 victoires ou 3 défaites. Quand vous perdez un match, une option vient à votre secours. Vous pourrez piocher jusqu'à 5 nouvelles cartes avec lesquelles vous pourrez modifier votre deck. Avec cela, vous pourrez augmenter vos chances de victoires, même si la difficulté croît. Mais si le défi est plus grand, les récompenses sont aussi plus importantes.

Avec ces changements, le mode Arène propose une aventure plus accessible ou un défi plus important pour combler tous les joueurs de la communauté. Avez-vous hâte de tester ce nouveau mode quand il sera disponible ? N'hésitez pas à nous partager votre opinion dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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