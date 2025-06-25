Hearthstone vous propose d'adopter un petit familier préhistorique

Grande nouveauté de l'été 2025, les familiers interactifs font officiellement leurs débuts dans Hearthstone. Tentez dès à présent d'adopter le premier de ces petits compagnons.
La personnalisation dans Hearthstone
passe par des dos de cartes thématiques, des portraits de héros ou par la création de cartes dorées à glisser dans les decks. Mais aujourd'hui, la personnalisation prend une toute nouvelle forme et s'invite sur le plateau de jeu. Élément cosmétique déjà présent dans d'autres jeux, les familiers interactifs débarquent dans vos parties d'entrainement, en match d'arène et même dans les Champs de bataille
!
Un petit familier qui réagit aux émotions du joueur, à ses clics et à son résultat en fin de partie
Le familier est un compagnon cosmétique présent dans le coin inférieur gauche du plateau de jeu
. Depuis son emplacement, il observe la partie et réagit à tout ce qui se passe
, des coups portés aux interactions faites par le joueur.
Il pleure quand l'une de vos créatures meurt ou s'agite quand un monstre adverse est éliminé. Il peut aussi saluer quand vous utilisez l'émote correspondante, se moquer, applaudir… Mais il est aussi possible de jouer avec lui ou de lui donner à manger en utilisant les objets disponibles à proximité. Enfin, quand le duel est terminé, le familier peut célébrer votre victoire ou être chamboulé en cas de défaite.
Afin de marquer les esprits, le premier familier imaginé par Blizzard rend à la fois hommage à la nouvelle extension La cité perdue d'Un'Goro, mais aussi à l'année 2025 dans sa globalité (connue comme l'Année du Raptor dans le jeu de cartes). De fait, le premier familier est un dinosaure aussi terrifiant qu'iconique pour de nombreux joueurs de World of Warcraft : le roi Krush.
Mais ici, il est décliné dans une version miniature qui ne manquera pas de faire fondre les cœurs.
Comment obtenir le familier Roi Krush dans Hearthstone ?
Pour obtenir le Roi Krush, il est impératif de passer par les trésors de la foire de Sombrelune.
Quand la foire revient en jeu, les trésors (équivalent d'une boutique temporaire) proposent 10 objets magiques inédits, tels que de toutes nouvelles cartes signature, des modèles héroïques uniques et un familier. Les trésors fonctionnent via un système de tirage et le premier est gratuit. Vous avez donc une chance sur 10 d'obtenir gratuitement le familier Roi Krush de cette manière
.
Cependant, vous pouvez obtenir l'un des 9 autres trésors proposés. Il vous faudra donc retenter votre chance pour capturer le petit dinosaure. À noter qu'il n'est pas possible d'obtenir deux fois un trésor déjà gagné de cette manière. Au bout de 10 essais, l'obtention du familier est donc garantie. Mais il faut garder à l'esprit que le prix d'un tirage augmente un peu plus à chaque fois et que vous devrez dépenser des pierres runiques, monnaie échangeable contre de l'argent réel
pour tenter votre chance.
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