Hearthstone accusé d'utiliser l'IA pour générer une image promotionnelle



le 28 juillet 2025 à 16h36 Publié par Justine Manchuelle le 28 juillet 2025 à 16h36

Récemment, Activision Blizzard a annoncé une collaboration entre les univers d'Hearthstone et de Diablo Immortal. Mais si la nouvelle avait tout pour satisfaire les joueurs, elle a tourné au fiasco quand l'IA s'est invitée à la fête.