Hearthstone accusé d'utiliser l'IA pour générer une image promotionnelle

Récemment, Activision Blizzard a annoncé une collaboration entre les univers d'Hearthstone et de Diablo Immortal. Mais si la nouvelle avait tout pour satisfaire les joueurs, elle a tourné au fiasco quand l'IA s'est invitée à la fête.
En janvier dernier, l'univers de Starcraft débarquait dans la taverne
d'Hearthstone sous la forme d'un mini-set aux couleurs de Kerrigan, des chars de sièges et des zélotes. Forte du succès de ce premier cross-over, les Nephalems se demandaient si Diablo allait recevoir un traitement similaire. Le 22 juillet dernier, ce souhait a été exaucé avec l'annonce d'une collaboration temporaire entre le jeu de cartes de Blizzard et Diablo Immortal
.
Censé débuter le 30 juillet 2025, cet événement est l'occasion pour les joueurs d'obtenir un dos de carte thématique dans Hearthstone
, de récupérer des mascottes inédites dans Diablo Immortal et de participer à des événements inédits. Toutefois, les joueurs n'ont pas été emballés par cette présentation. Ils sont d'ailleurs nombreux à critiquer Activision Blizzard sur les réseaux sociaux depuis la présentation de la collaboration à cause d'une image promotionnelle
.
Quand Hearthstone rencontre l'art généré grâce à l'intelligence artificielle, cela n'échappe pas aux yeux des experts
Celle-ci montre deux personnages en train de jouer une partie d'Hearthstone. Elle est d'ailleurs visible dans les dernières secondes du trailer de présentation de la collaboration. Or, en observant l'image de près, plusieurs utilisateurs ont noté des détails troublants, comme le fait que les visuels des cartes étaient inversés.
D'autres ont noté qu'un diadème rentrait dans la peau du front, qu'il manquait une assiette sous de la nourriture
ou encore qu'une main possédait un pouce supplémentaire qui disparaissait progressivement. Sur Reddit, l'utilisateur Ipyreable
a recensé tous les défauts de l'illustration en question, suggérant qu'elle avait été générée grâce à l'intelligence artificielle.
Même si cela n'a pas encore été prouvé, il est fort probable que l'IA ait servi à créer cette image, alors que Blizzard fait régulièrement appel à des artistes talentueux pour imaginer les illustrations de ses cartes.
Une utilisation de l'IA qui fait réagir sur les réseaux sociaux
La publication en question a recueilli plus de 4 500 réactions et 473 commentaires
à l'heure où ces lignes sont rédigées. D'ailleurs, les commentaires sont assez cinglants. Ainsi, certains « imaginent que 158 $ d'animaux de compagnie ne suffisent pas à payer un artiste pour dessiner l'image pour leur collaboration !
». Tandis que d'autres déclarent que « Microsoft adore les trucs d'IA plus que quiconque
».
À quelques heures du lancement de la collaboration, la probabilité de voir l'image retirée est très faible
. Cependant, ce cas rappelle que l'utilisation de l'IA est de plus en plus admise dans l'industrie vidéoludique, et ce même si des artistes sont capables de réaliser d'aussi belles illustrations, mais sans défauts grossiers.
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