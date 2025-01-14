Hearthstone : Découvrez les premières cartes de la mini-extension Starcraft

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 janvier 2025 à 18h06
Présenté comme la plus grande des mini-séries, l'extension d'Hearthstone sur le thème de Starcraft se révèle et prépare une pluie d'événements pour célébrer son lancement.
Hearthstone : Découvrez les premières cartes de la mini-extension Starcraft
Annoncée en novembre 2024, la mini-extension d'Hearthstone mettant à l'honneur les figures emblématiques de Starcraft sera disponible dès le 21 janvier 2025. À quelques jours de son lancement, Blizzard a décidé de donner un premier aperçu du contenu de cette série aux accents intergalactiques. Pendant toute la semaine précédant l'arrivée de l'extension, les joueurs pourront découvrir chaque jour une présentation d'une carte majeure, un événement en ligne ou des notes de mise à jour. 

La présentation a officiellement débuté le 14 janvier avec la révélation de 11 cartes du set mettant à l'honneur les Terrans, les Zergs et les Protoss. De plus, les effets des cartes permettent d'avoir une idée des jeux auxquels les intégrer et leur niveau de puissance une fois sur le plateau.

Des Zerglings qui se multiplient et des canons photon en approche dans Hearthstone

Les premières images révèlent que les Zergs miseront sur le nombre pour blesser l'adversaire. La multiplication des créatures via un effet de Cri de guerre ou un sort s'avérera très utile quand l'Hydralisk arrivera en jeu, infligeant 2 dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque Zerg en jeu. Les Protoss baseront leur stratégie sur de puissants dégâts et des coûts élevés en début de partie. Quant aux Terrans, leur objectif sera d'amener le plus de vaisseaux possible sur le terrain.

hearthstone-starcraft-protoss
Au-delà de ces premières images, Blizzard a révélé les caractéristiques de cette mini-série. Contrairement aux équivalents sortis par le passé, cette extension contiendra 49 cartes au lieu des 38 habituelles. Les joueurs pourront les obtenir dans les paquets de l'extension La Ténèbre de l'Au-delà ou acheter le set complet directement dans la boutique en jeu. Ce set contient au total 4 cartes légendaires représentant les grandes figures de Starcraft, 1 carte épique, 20 cartes rares et 24 cartes communes.

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Afin que chaque faction soit représentée de manière équitable, Terrans, Zergs et Protoss auront le même nombre de cartes de classe (3 pour chaque classe du jeu) et 5 cartes jouables par tous les rôles concernés. Un symbole représentant la faction rattachée sera visible sur la partie gauche de la carte, sous le coût de mana. Lors de la présentation, il avait été indiqué que chaque grande faction serait rattachée à des classes spécifiques d'Hearthstone : 
  • Chevaliers de la mort, Chasseurs de démons, Chasseurs et Démonistes pour les Zergs
  • Druides, Mages, Prêtres et Voleurs pour les Protoss
  • Paladins, Chamans et Guerriers pour les Terrans
Après les différentes révélations et la sortie de l'extension, un match d'exhibition sera organisé le 23 janvier ainsi que des streams dédiés sur Twitch à partir du 24 janvier. Ne ratez pas ces différents événements pour vous familiariser avec les mécaniques inspirées de Starcraft et créer un deck galactique qui fera tomber vos adversaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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