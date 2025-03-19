Hearthstone : Obtenez gratuitement de belles récompenses du Rêve d'Émeraude

Le Rêve d'Émeraude aura bientôt besoin de valeureux héros dans Hearthstone et il compte honorer celles et ceux qui se battent avec son tout nouveau parcours de récompense.
Similaire à un passe de combat avec des objectifs variés à accomplir, le parcours de récompense
est une mécanique qui permet d'obtenir facilement de nombreuses récompenses dans Hearthstone
. À l'approche du lancement de l'extension Au cœur du Rêve d'Émeraude, Blizzard ravit les joueurs en confirmant son retour. D'ailleurs, les récompenses rattachées ont officiellement été dévoilées et il y a de jolies surprises à récupérer.
Deux options pour faire le plein de récompenses en jouant à la nouvelle extension d'Hearthstone
Comme à chaque fois que le parcours de récompense revient dans Hearthstone, celui-ci est décliné en deux versions : une gratuite et une payante.
Pour débloquer les récompenses additionnelles payantes, il est impératif d'acheter le ticket de la taverne pour 19,99 € ou 2000 Pierres runiques
. Une fois débloqué, il octroie également un bonus d'expérience de 10% garanti jusqu'à la fin de l'extension. De plus, il peut être activé à tout moment, aussi bien au lancement de la série qu'après plusieurs semaines de jeu.
Thème du Rêve d'Émeraude oblige, ce nouveau parcours de récompense met à l'honneur le Vol draconique vert et les créatures sylvestres. En validant les différents paliers gratuits, les joueurs pourront récupérer des paquets de cartes de l'extension Au Cœur du Rêve d'Émeraude, des cartes dorées, une carte épique aléatoire, des pièces d'or, un dos de carte ou encore la carte légendaire de Naralex, héraut des Vols
au niveau 20.
Passé ce palier, les récompenses prendront la forme de paquets classiques, de pièces d'or, de cartes dorées ou encore d'admissions pour la taverne. Du côté de la version boostée par le ticket de la taverne, les récompenses bonus incluent des modèles classés, des paquets d'Au Cœur du Rêve d'Émeraude supplémentaires et des cartes épiques ou légendaires dorées. Vous pouvez découvrir l'ensemble des paliers disponibles et les récompenses rattachées aux deux parcours en cliquant sur ce lien
.
Le parcours de récompense de l'extension Au Cœur du Rêve d'Émeraude sera disponible dans Hearthstone au déploiement de la version 32.2
. Alors encore un peu de patience, le Rêve d'Émeraude se dévoilera bientôt aux visiteurs de la taverne !
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