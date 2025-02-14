Hearthstone : De grands changements à venir pour l'Année du Raptor

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 février 2025 à 19h14
Pour Hearthstone, l'année 2025 sera placé sous le signe des bouleversements et de la nouveauté pour le mode Arène et les compétitions eSport.
Hearthstone : De grands changements à venir pour l'Année du Raptor
Chaque année, Hearthstone dévoile sa feuille de route au travers d'une présentation et d'un animal totem. En 2025, le jeu de cartes de Blizzard fait un clin d'œil à la région préhistorique d'Un'goro en désignant le Raptor comme animal de l'année. Mais si le dinosaure peut faire peur, il compte surtout surprendre les joueurs avec deux révolutions et une première extension majeure qui transportera les joueurs au cœur du Rêve d'Émeraude.

Un nouveau calendrier eSport et le lancement du nouveau mode Arène d'Hearthstone au programme 

En janvier, Hearthstone a accueilli sa première nouveauté de l'année avec le mini-set Starcraft. Mais la prochaine extension principale arrivera en jeu avec la mise à jour 32.0. Toutefois, le premier changement majeur surviendra peu de temps après. Prévu pour la mise à jour 32.2, la refonte du mode Arène est la nouveauté majeure de 2025. Encore très secrète, les développeurs promettent de plus amples informations dans les semaines à venir. 

Miniature vidéo

La deuxième nouveauté prévue pour l'année du Raptor est une modification des championnats. Afin de permettre à davantage de joueurs de tenter leur chance, le calendrier actuel est chamboulé. Désormais, il comporte trois événements majeurs : deux championnats saisonniers et les épreuves du Championnat du monde. Tout est pensé pour inciter les joueurs à tester leur deck à l'échelle internationale, avec un important cash prize annoncé. 

hearthstone-annee-raptor

Enfin, le Raptor fera plusieurs apparitions au cours de l'année au travers d'un plateau de jeu évolutif, d'une extension mettant à l'honneur d'autres dinosaures et d'un événement exclusif permettant d'obtenir la carte épique « Messager raptor ». Alors préparez-vous à sortir les griffes pour cette année préhistorique !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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