Les tests pour Halo 2 arrivent bientôt sur PC

Avec la sortie depuis peu de Halo: Combat Evolved sur Steam, préparez-vous à accueillir les tests pour Halo 2 dès la fin du mois de mars.

Nous planifions actuellement notre prochain test pour inclure du contenu pour Halo 2, Halo 2 Anniversary, Halo : Reach's Forge & Theater pour PC, et potentiellement quelques correctifs audio pour Halo : Reach. Ces corrections sont toujours en cours, et peuvent ou non être intégrées à notre prochaine série de tests.

Soyez patients, car nous voulons les faire sortir le plus rapidement possible, mais en développement : tout peut arriver.

Il ne fait aucun doute que nous avons affaire à la version la plus jouable de Halo disponible avec d'excellentes performances et une mise en œuvre digne de ce jeu coopératif - quelque chose que la version PC n'a jamais eu et qui est au cœur de l'ADN de Halo. En tant qu'expérience, c'est toujours brillant, c'est toujours indéniablement Halo et je l'adore, mais en tant qu'exercice de préservation et de conversion de l'un des plus grands jeux de tous les temps pour les générations à venir, j'espère voir d'autres efforts consacrés à cette version. Pour un jeu aussi important, il faut faire tout ce qui est possible !

Après la sortie de Halo: Combat Evolved Anniversary le 3 mars dernier sur Steam,. Préparez-vous à voir arriver sur vos PC les tests pour Halo 2. En effet, ces derniers devraient arriver courant mars. À ce propos,, community manager de 343 industries a pris la parole.De plus, il a également rappelé que(les joueurs ayant accès au serveur test). De ce fait, tous les contenus qu'ils ont énumérés pourront être modifiés selon les problèmes rencontrés, mais si tout se passe correctement,Ce sera l'occasion de découvrir la version PC de Halo 2 Anniversary, mais aussi les modes Forge et Théâtre de Halo Reach, tout en gardant à l'esprit que l'objectif premier du studio est de corriger les problèmes de son de ce dernier.Suite au portage desur PC,a déclaré qu'il était important de voir ce dernier de manière objective, car il a des bons et des mauvais côtés. En effet, c'est en examinant cette nouvelle version et en la comparant à celle sortie sur Xbox 360 à l'époque que l'on peut se rendre compte qu'il y a encore quelques améliorations à apporter.Nous espérons donc que le portage mais aussi surtout les tests de Halo 2 sur PC se feront sans encombre, et que cette version sera à la hauteur des attentes des joueurs et qu'ils retrouveront l'ADN du jeu. Nous vous rappelons également queCette arrivée se fait dans le cadre de la Master Chief Collection, qui est disponible sur Steam depuis le début du mois de décembre.