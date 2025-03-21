Halo : Malgré l'échec de la série, Phil Spencer confirme d'autres adaptations



le 21 mars 2025 à 18h22 Publié par Justine Manchuelle le 21 mars 2025 à 18h22

Les adaptations de jeux vidéo en film ou en série ont le vent en poupe. Même si certains captivent moins le public comme Halo, le directeur de Xbox est confiant pour l'avenir.