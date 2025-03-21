Halo : Malgré l'échec de la série, Phil Spencer confirme d'autres adaptations

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 mars 2025 à 18h22
Les adaptations de jeux vidéo en film ou en série ont le vent en poupe. Même si certains captivent moins le public comme Halo, le directeur de Xbox est confiant pour l'avenir.
Halo : Malgré l'échec de la série, Phil Spencer confirme d'autres adaptations
Entre Fallout, Sonic, The Last of Us ou encore Super Mario Bros, les adaptations de jeux vidéo sont très appréciées du public si elles sont fidèles au média de départ. Au milieu des séries et des films acclamés, il existe cependant quelques ratés comme Rampage ou Monster Hunter. Les deux saisons de la série Halo appartiennent malheureusement à cette deuxième catégorie. Cependant, Phil Spencer est bien décidé à poursuivre le développement d'adaptations basées sur des titres Microsoft populaires.

« Nous avons appris de Halo » 

Récemment interviewé par le magazine américain Variety, Phil Spencer a indiqué que les équipes avaient retenu les erreurs à ne pas faire pour réaliser une bonne adaptation grâce à Halo. D'ailleurs, ils comptent bien prendre exemple sur une autre adaptation d'une licence phare pour travailler sur les projets de demain : 
Nous avons appris de Fallout. Toutes ces adaptations s'appuient donc sur elles-mêmes. Et il est évident que nous aurons quelques ratés. Mais ce que je dirais à la communauté Xbox qui aime ce travail, c'est : « Vous en verrez d'autres, parce que nous gagnons en confiance et que nous apprenons grâce à cela ».
Si Xbox semble avoir appris de ses erreurs, la question des adaptations à venir demeure sans réponse. En effet, Phil Spencer n'a pas indiqué qui succéderait au Master Chief, que ce soit sur le petit ou le grand écran.

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Au sein de la communauté, le nom le plus souvent cité est celui de Gears of War. Mais il faudra attendre de nouvelles déclarations de Phil Spencer ou une présentation officielle lors d'une conférence pour savoir quel sera le prochain nom à rejoindre cette liste.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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