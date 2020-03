Halo: Combat Evolved Anniversary est disponible sur Steam

Après la sortie d'Halo Reach en décembre dernier sur PC, c'est au tour d'Halo: Combat Evolved Anniversary de faire son arrivée sur Steam.

Nous vous l'avions annoncé en janvier dernier, Halo: Combat Evolved Anniversary devait arriver sur Steam en février avec une béta... Et chose promise, chose due, avec quelques jours de retard, puisqu'il estJeu ayant lancé l'histoire de la Xbox il y a 18 ans maintenant,est désormais disponible sur la plateforme de Valve, dans sa! Avec celle-ci, vous avez la possibilité d'alterner entre les graphismes originaux et ceux restaurés et modernisés.De plus, avec cette version nouvelle version PC, tout a été pensé exclusivement pour vous faciliter la tâche et améliorer votre expérience de jeu. En effet, vous pouvez personnaliser vos raccourcis clavier, mais également le réglage du champ de vision, le support du Variable Frame Rate, la compatibilité avec le format ultra-large ou encore le chat textuel.Et chose appréciable, avec cette sortie sur PC,a également prévu le multijoueur sur plus des 10 missions de campagne.Cette arrivée se fait dans le cadre de la Master Chief Collection, qui peut-être