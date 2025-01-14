Halo : La franchise disponible sur PS5 cette année ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 janvier 2025 à 18h07
Si la saga Halo est une exclusivité Microsoft depuis son lancement, une rumeur suggère qu'elle intégrerait les catalogues Sony et Nintendo dans les mois à venir.
Halo : La franchise disponible sur PS5 cette année ?
Indissociable de la Xbox, la saga Halo accompagne les consoles de Microsoft depuis ses débuts en 2001. Véritable titan, la franchise a toujours été revendiquée par Microsoft comme une exclusivité, incitant les joueurs à rester fidèles au fil des ans. Cependant, ce constat serait sur le point de changer. Deux insiders ont affirmé qu'Halo pourrait bientôt faire ses débuts sur PS5, sous la forme du portage d'Halo: The Master Chief Collection.

Tous les jeux Xbox capables de devenir multiplateformes, y compris l'intouchable Halo

Dans son podcast détaillant les sorties à venir en 2025, le créateur de contenus NateTheHate a révélé qu'Halo allait prochainement avoir droit à un changement majeur. Si la licence sera toujours disponible, une rumeur persistante stipule que la Master Chief Collection (compilation réunissant des versions remasterisées des quatre premiers jeux de la saga) arriverait sur PlayStation 5. D'autres exclusivités Microsoft pourraient d'ailleurs être concernées comme Hellblade 2, Microsoft Flight Simulator 2024 ou encore Gears of War 1. Dans la foulée, Halo: The Master Chief Collection serait également intégré au catalogue de la Nintendo Switch 2.

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Si elle n'a pas été confirmée par Microsoft, l'information a été validée par un journaliste réputé pour la fiabilité de ses sources, Jez Corden. Cependant, il faudra guetter une annonce lors du Xbox Developer Direct prévu courant janvier ou lors d'un des prochains événements de Sony. Toutefois, l'idée de voir arriver Halo chez des constructeurs rivaux est loin d'être insensée. 

En 2024, Phil Spencer s'était déjà exprimé sur le sujet dans le cadre d'une interview donnée aux journalistes de Bloomberg. Malgré l'aura de la saga, le PDG de Xbox Games Studios avait affirmé qu'il n'existait pas de réelle limite parmi les licences à proposer sur d'autres supports. D'ailleurs, les ajouts de DOOM: The Dark Ages et d'Indiana Jones et le Cercle ancien au catalogue de Sony confirment cette théorie. 

Il pourra toujours exister une période d'exclusivité temporaire pour les prochains titres de la franchise, comme cela est le cas avec les jeux PlayStation Studios avant leur sortie sur PC. Mais si cette rumeur s'avère exacte, elle marquera un véritable tournant majeur dans l'histoire de la saga Halo.
Justine Manchuelle

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