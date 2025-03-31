Halo: The Master Chief Collection serait bien prévu sur Nintendo Switch 2 mais...

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 mars 2025 à 18h12
Les rumeurs concernant l'arrivée du jeu Halo: The Master Chief Collection sur la console de Nintendo se multiplient. Cependant, cette version serait différente de celle dédiées aux autres supports.
Halo: The Master Chief Collection serait bien prévu sur Nintendo Switch 2 mais...
Depuis janvier 2025, de nombreuses rumeurs suggèrent que la franchise Halo pourrait bien arriver sur des consoles concurrentes. En effet, Phil Spencer avait confirmé que les licences phares Xbox allaient progressivement rejoindre les catalogues rivaux. L'un des noms les plus souvent évoqués est celui de Halo: The Master Chief Collection

Un lancement prévu pour Halo: The Master Chief Collection, mais pas pour la totalité des jeux ?

NateTheHate avait ainsi mentionné en début d'année l'arrivée des aventures du Master Chief sur PlayStation 5, mais également sur la Nintendo Switch 2. Mais le 24 mars dernier, le créateur de contenus Jez C est revenu sur cette information dans son podcast XB2+1. Pour l'occasion, il recevait Tom Warren, journaliste chez The Verge. Or, ce dernier indique que seuls quelques jeux tirés de Halo: The Master Chief Collection seraient proposés sur cette console. 

Dans les dernières minutes du podcast, la question de cette sortie est arrivée dans la conversation. Cependant, Tom Warren semble avoir un avis mitigé sur le sujet. Il déclare que « Je ne sais pas si ce sera une collection dans le sens où… Oui, nous ne pensons pas qu'il y aura tous les jeux, disons-le comme ça. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. »

Miniature vidéo

Ces quelques phrases laissent planer le doute quant au nombre de titres intégrés à cette collection si le jeu arrive bien sur la console portable. Quelques hypothèses suggèrent qu'un titre en particulier serait absent car Microsoft envisagerait le développement d'un remake ou d'un remaster pour ce dernier. Dans tous les cas, les joueurs auront rapidement la réponse, car plus de détails devraient être annoncés lors de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 prévue pour le 2 avril prochain.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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