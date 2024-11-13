Le prochain Halo sera-t-il jouable sur PS5 ? Phil Spencer répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2024 à 16h57
Exclusivité Microsoft depuis ses débuts, l'épopée du Master Chief devrait se poursuivre sur consoles Xbox. Mais l'arrivée de titres Microsoft dans le catalogue PlayStation pourrait-elle concerner les jeux Halo ?
Le prochain Halo sera-t-il jouable sur PS5 ? Phil Spencer répond
Halo Infinite est le dernier jeu en date de la franchise imaginée par 343 Industries. Si ce dernier est toujours une exclusivité Xbox et Microsoft, son statut pourrait changer dans les années à venir. En effet, Microsoft possède aujourd'hui des exclusivités temporaires qui intègrent le catalogue des consoles concurrentes quelques mois après leur sortie. Le dernier exemple en date à bénéficier de ce traitement est Indiana Jones et le Cercle ancien, qui arrivera sur PS5 au printemps 2025. De fait, il est légitime de penser que le prochain jeu Halo pourrait suivre le même schéma. 

Des jeux Halo sur consoles PlayStation : une possibilité envisagée par Microsoft

Dans un entretien accordé au média Bloomberg, Phil Spencer s'est exprimé sur le sujet. Il a déclaré « Je ne vois pas de sorte de lignes rouges dans notre portefeuille qui disent “Tu ne dois pas” ». Jouer à Halo sur une console PlayStation serait donc de l'ordre du possible dans le futur. Néanmoins, Phil Spenser a complété cette réponse en indiquant qu'il était encore trop tôt pour prendre une décision sur ce sujet. Cependant, la confirmation d'une telle nouvelle ne surprendrait pas les joueurs. Par le passé, Microsoft avait déjà envisagé d'amener la franchise sur les consoles concurrentes. Mais cela ne devrait pas arriver dans les prochains mois.

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À l'heure actuelle, aucun nouvel opus d'Halo n'a été officialisé ou présenté au public. Toutefois, les équipes de développement travailleraient sur de nouveaux titres réalisés sur Unreal Engine 5. De plus, Microsoft avait déclaré que certains des éléments visibles dans la démo Project Foundry pourraient intégrer les jeux Halo à venir. Dans tous les cas, le choix de cet outil de développement pourrait faciliter la sortie de titres sur toutes les consoles, aussi bien Xbox que PlayStation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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