Série Halo : Quand et sur quelle plateforme la regarder ?

Quelle date de sortie pour la série Halo ?

Sur quelle plateforme regarder la série Halo en France ?

Préparez-vous à passer à l’action.

#Halo, l’adaptation du jeu vidéo culte, le 28 avril seulement sur CANAL+ pic.twitter.com/uHmTxwmWAw — CANAL+ (@canalplus) April 5, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces dernières années,(l'inverse est également de mise), à l'instar de la licence Resident Evil, qui est probablement celle ayant connu le plus d'adaptations depuis le début des années 2000, notamment avec la première saga dans laquelle nous retrouvons Milla Jovovich. Plus récemment,, autre licence culte de l'industrie vidéoludique, qui s'invite sur le petit écran, avec la série éponyme.D'ailleurs, à l'heure où ces lignes sont écrites,, dont les États-Unis, par le biais de la plateforme Paramount+, nouveau service de streaming. Le premier épisode a été diffusé le 22 mars 2022, et les critiques étaient plutôt positives, ce qui reste de bon augure pour envisager que cet univers s'étende sur le long terme, à un autre format que le jeu vidéo.En France,Étant donné que Paramount+ n'est pas disponible en France, nous nous sommes longtemps demandé sur quelle plateforme la série Halo serait diffusée. Finalement,. De ce fait, dès le 22 avril, les abonnés de la chaîne cryptée pourront visionner cette nouvelle série. Deux épisodes seront diffusés tous les jeudis, à partir de ce 22 avril, et disponibles dans la foulée en replay, sur MyCanal.Pour rappel, cette première saison est composée de neuf épisodes, alors que la série est, d'ores et déjà, reconduite pour une deuxième saison. Concernant l'intrigue, nous nous retrouvons au 26e siècle de l'humanité,. Les Spartans, des super-soldats, sont ainsi créés par le docteur Halsey afin de remporter cette bataille, avec en tête d'affiche Spartan John-117, plus connu sous le nom de Master Chief. C'est l'acteur Pablo Schreiber qui l'incarne.