Halo : Une sortie envisagée « très prochainement » sur PS5 ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent l'arrivée de la saga Halo sur les rivales des différentes Xbox. Mais uns rumeur partagée par un célèbre insider suggère que cela pourrait arriver dans très peu de temps.
Phil Spencer a l'intention de proposer les licences les plus emblématiques de Microsoft sur d'autres supports que le PC. Mais il était difficile de savoir si cela allait concerner l'une des franchises les plus appréciées de la firme : Halo. En janvier 2025, une rumeur à ce sujet circulait déjà sur les réseaux sociaux
. Dans la foulée, Nate the Hate suggérait que l'un des titres de la saga allait intégrer les catalogues de la Nintendo Switch et de la PS5
. Aujourd'hui, une nouvelle rumeur vient raviver la flamme.
Des débuts prévus dans très peu de temps pour Halo sur la console de Sony
Cette rumeur a été partagée par grunt.api, un insider qui s'est spécialisé dans la licence Halo. Sur son compte X/Twitter, il a annoncé le 10 juin dernier qu'un « jeu Halo allait arriver (très prochainement) sur PlayStation. À l'heure actuelle, il n'y aurait aucun signe d'une version destinée à la Nintendo Switch (2). Je continue de creuser
».
L'insider aurait découvert ces informations grâce au dataminage. Mais ce ne serait pas la seule information majeure qu'il aurait apprise. En effet, il ne précise pas quel est l'opus qui va prochainement avoir un portage sur PS5. Or, d'après ses recherches, le titre en question ne serait ni Halo Infinite
, ni Halo: The Master Chief Collection
.
Un premier jeu inédit proposé de manière simultanée sur la majorité des consoles du marché ?
Selon lui, le jeu en question sera un tout nouveau jeu Halo
. Si ce détail peut surprendre, de nombreux passionnés de l'histoire du Master Chief ont rapidement fait le rapprochement avec une information officielle. Pendant le Xbox Games Showcase, Phil Spencer a évoqué « le retour d'un classique qui nous accompagne depuis le début
» pour célébrer les 25 ans de la Xbox.
Pour le moment, il est encore trop tôt pour affirmer que le titre qui sortira sur PS5 sera une aventure inédite
. D'autant que Halo Studios travaillerait actuellement sur un remake du premier jeu destiné aux consoles n'appartenant pas à la sphère Microsoft. La patience est donc de mise, mais si les déclarations de grunt.api sont vraies, une bonne surprise pourrait être annoncée dans les prochaines semaines.
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