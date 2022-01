Halo : Premier trailer pour la série, qui nous donne rendez-vous en mars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après de nombreux mois d'attente,. Après différents teasers partagés sur la toile, une première bande-annonce, digne de ce nom, vient d'être publiée. Celle-ci permet d'introduire certains personnages, tels que le Master Chief, tout naturellement, mais aussi Cortana, qui fait une brève apparition.La série, dont la première saison est composée de 10 épisodes, aura pour objectif de séduire celles et ceux qui aiment déjà la licence, mais également d'attirer les personnes n'ayant pas joué à l'un des nombreux jeux estampillés Halo. Et cette première bande-annonce, avec ses images et ses effets soignés, est déjà une très bonne chose. Le casting met, notamment, en avant les acteurs Pablo Schreiber et Bokeem Woodbine et l'actrice Natascha McElhone.Concernant le synopsis, nous nous retrouvons au 26e siècle de l'humanité,. Les Spartans, des super-soldats, sont ainsi créés par le docteur Halsey afin de remporter cette bataille, avec en tête d'affiche Spartan John-117, plus connu sous le nom de Master Chief., qui n'est toujours pas disponible en France.