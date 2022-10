Halo Infinite : Une mise à jour importante prévue pour cet hiver

Aperçu des nouveautés à venir sur Halo Infinite avec la « Winter Update »

En novembre prochain,accueillera une mise à jour importante, nomméeen anglais. Le studio de développement en charge du titre, 343 Industries, a d'ailleurs dévoiléà propos de, notamment via un article sur le site officiel et une récente vidéo de présentation.Ainsi, cette mise à jour, prévue pour, apporterasur Halo Infinite. Tout d'abord, notons qu'à partir de cette date, les joueurs et les joueuses pourront traverser la campagne du soft(pour rappel, la coopération locale a été annulée). Il sera alors possible de former des escouades de trois et de débloquer. De plus, les missions pourront être rejouées.Par ailleurs, ce patch introduira unasymétrique nommé « Covert One-Flag » ainsi quepour le multijoueur. Il s'agit de « Detachment », disposant d'un téléporteur, et d'« Argyle ». Sans oublier,et dedeLe tout a été présenté en dans une vidéo « overview ».Pour rappel, Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire