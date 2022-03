Halo Infinite a rencontré un franc succès, à sa sortie officielle. Il a écopé de notes positives de la part de la presse spécialisée et de bonnes appréciations de la part des joueurs et des joueuses. Depuis son lancement officiel,Bien conscient de cela,. Et si le titre ne reçoit pas des mises à jour aussi fréquemment que ses aînés, il se pourrait bien que de nouvelles cartes débarquent prochainement sur le soft.

En effet, selon un leak reporté par le compte Twitter HaloHubGG, une dizaine de nouvelles maps seraient « à divers stades de développement ». De plus amples informations devraient arriver prochainement, d'après ce même compte.

New Maps?

A while back, before the launch of the beta, data miners found a list of twenty plus maps for #Halo #HaloInfinite. We can confirm that we know of atleast another ten maps in the pipeline for the game in various stages of development. More info to follow soon!