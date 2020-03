Halo Infinite : Son développement impacté par le Coronavirus

Après plusieurs annulations ou reports de conférences et de jeux, 343 Industries se prépare à voir Halo Infinite être retardé malgré les précautions prises.

Lorsque la situation a commencé à se détériorer dans notre région il y a environ deux semaines, Microsoft et la direction de 343 ont donné à notre studio des conseils pour travailler à domicile. Comme la sécurité est la chose la plus importante dans une période comme celle-ci, nous avons suivi le conseil et nous travaillons depuis chez nous. Mais ce n'est pas des vacances, car chaque équipe s'adapte et fait preuve de créativité pour s'assurer qu'elle peut faire de son mieux en dehors du studio. Les équipes de direction de 343 et de Microsoft nous ont constamment informés de l'évolution de la situation Covid-19, de la progression de nos projets et nous ont recommandé la meilleure façon de rester en sécurité en ces temps sans précédent.

, mais son développement est affecté par le virus qui sévit dans le monde entier, le Coronavirus. Si plusieurs jeux ont vu leur sortie repoussée, il semblerait quesoit dans la même situation, même si aucune date précise n'a encore été fixée.En effet, comme beaucoup de studios,. Cette situation signifie qu'ils sont malheureusement limités dans leur travail et dans le développement du jeu, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cependant, l'équipe est déterminée à surmonter la situation et à le faire de manière réfléchie.Selon le studio,. Cependant, ils sont conscients des limites qui leur sont imposées et savent également que la situation pourrait malheureusement empirer, obligeant alors le jeu à être reporté à une date ultérieure.Pour rappel, Halo Infinite doit voir le jour sur PC, via Window 10, Xbox One et Xbox Series X. Aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée, mais 343 Industries a précisé que le titre allait être lancé