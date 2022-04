Halo Infinite recevra du contenu inspiré de la série TV

Instant Gaming vous le propose pour 46,45 € au lieu de 69,99 €, soit 34 % de réduction.

Après son lancement officiel, Halo Infinite n'a pas connu que des jours heureux. En effet, les joueurs et les joueuses ont reproché aux développeurs de chez 343 Industries de ne pas proposer, assez régulièrement, de nouveaux contenus et donc un suivi un peu faiblard. Or, ces derniers les ont bien entendu. Une récente déclaration laisse présagerRécemment, Brian Jarrard, Community Director, s'est exprimé au micro des journalistes du Washington Post . Il a ainsi déclaré : « Nous aurons du contenu inspiré de l'émission qui sortira dans le jeu, un peu tard ». Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la date de sortie précise de ces nouveaux éléments. Et Brian Jarrard n'a pas partagé davantage de détails à leur sujet.Ainsi, il convient de prendre son mal en patience et attendre une communication officielle de la part de 343 Industries pour en savoir plus. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce sujet, quand de plus amples informations seront disponibles.