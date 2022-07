Halo Infinite : Pas d'option de matchmaking pour la coopération en ligne

Instant Gaming qui vous le propose pour 29,99 € au lieu de 69,99 €, soit 57 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le lancement officiel d'Halo Infinite, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience l'arrivée du mode coopératif en ligne et celui en local, afin de parcourir le jeu à plusieurs. En ce qui concerne le mode coopératif en ligne du titre de 343 Industries, certaines personnes l'ont déjà essayé et l'essayent encore, grâce la bêta, qui a débuté le 15 juillet dernier.Malheureusement,Récemment, un représentant de Xbox a déclaré, par e-mail, aux journalistes de GamesRadar : « Le matchmaking ne sera pas disponible pour le mode coopératif en ligne, à sa sortie en version finale. Nous vous encourageons à continuer d'utiliser Halo LFG et la nouvelle fonctionnalité d'appel vocal Discord, sur Xbox, pour trouver des joueurs et former un groupe, pendant que vous jouez à la bêta ».De ce fait, celles et ceux désirant parcourir la campagne d'Halo Infinite à plusieurs doivent actuellement devront également, à l'avenir, inviter leurs amis ou trouver, eux-mêmes, des personnes avec qui jouer.Pour rappel, la bêta du mode coopératif en ligne d'Halo Infinite se terminera le 11 août prochain. La coopération locale, en écran scindé, devrait arriver plus tard, sur le titre.Sachez qu'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire