Halo Infinite ne sera pas le dernier jeu de la franchise mettant en scène le Master Chief

Bien que l'excitation des joueurs se fasse de plus en plus sentir à l'approche de la sortie d', directeur de Xbox, a récemment déclaré auprès d'IGN que le titre dene sera pas le dernier de la série. Selon ses dires, même simarquera un tournant dans l'histoire de la franchise, « Halo sera encore là dans 10 ans ».Par la suite, il a continué ses propos avec une interrogation, celle-ci étant « est-ce que Infinite sera le pivot qui permettra à la série de survivre aussi longtemps ? », question à laquelle le patron de Xbox a répondu « absolument pas ». Selon lui, Halo détient une fanbase « enragée », et l'amour des joueurs pour la licence ira bien au-delà de la durée de vie d'Infinite.Halo fait partie intégrante du paysage Xbox, et même si un mauvais épisode venait perturber quelque peu l'image de la licence, il faudrait que celui-ci soit véritablement catastrophique pour arriver à détruire la puissance de la franchise, et l'amour que lui portent les joueurs. De plus, lors d'une apparition dans l'émission Dropped Frames Désormais, nous sommes tous dans l'attente de la date de sortie officielle de Halo Infinite , qui, on vous le rappelle, devrait être disponible pour la fin d'année 2021.