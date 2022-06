Halo Infinite : La coop confirmée pour cette année, une bêta cet été

With #HaloInfinite campaign network co-op arriving later this year, we're planning to flight it to Halo Insiders in July. Register and make sure your Halo Insider profile is up to date for a chance to participate!



Bêta mode coop d'Halo Infinite, comment y participer ?

Longtemps attendue par les joueurs et les joueuses d'Halo Infinite,doit arriver prochainement, sur Halo Infinite. D'après les dernières informations partagées, les développeurs se sont donnés l'objectif suivant : sortir la campagne coopérative d'Halo Infinite au mois d'août . Pour cela, ils ont besoin des retours des joueurs et ont donc prévuEn effet, il y a quelques jours, les développeurs de chez 343 Industries ont communiqué à ce sujet via un tweet. 343 Industries a alors indiqué qu'unepour la campagne en coopération, en ligne, serait lancée en juillet. Nous ne connaissons pas encore la durée de celle-ci ni quand elle débutera. Néanmoins, le studio a, indiqué comment s'inscrire à cetteAfin deen ligne d'Halo Infinite, et avoir, peut-être, une chance d'essayer cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs et les joueuses doivent se rendre sur le site Halo Way Point . Ensuite, il convient d'adhérer au. Dès lors, il suffit de renseigner son compte Microsoft et répondre aux différentes questions. Si vous êtes sélectionné pour cette bêta, vous serez très certainement notifié par mail.Attention tout de même, comme nous avons pu le préciser précédemment, il s'agit de la campagne coopérative en ligne. Le mode coop', en écran splitté, ne doit débarquer qu'à la fin de l'année 2022.Sachez qu'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire